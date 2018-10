Dans un message publié tard jeudi sur Twitter, la société d'État précise que ces grèves tournantes commencent à 0 h 01 le vendredi 26 octobre.

Début du graphique (passez à la fin) Le STTP mènera une grève à Saint John (N.-B.) et à Sudbury (Ont.) dès 0 h 1, heure locale, le vendredi 26 oct. Il n’y aura pas de livraison ou de ramassage jeudi. Mises à jour : https://t.co/eHgaHtXUmg — Postes Canada (@postescanada) 26 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Cette grève intervient après le débrayage observé, jeudi, à Sherbrooke, au Québec, à Calgary, à Red Deer, en Alberta, et à Kelowna, en Colombie britannique.

En raison de ce débrayage, il n'y aura pas de service de livraison ni de ramassage de courrier ou de colis dans les deux villes touchées.

Postes Canada indique faire son possible pour « réduire au minimum les conséquences pour la clientèle ». La société ajoute que « dès que les employés retournent au travail dans une région, elle œuvre à rétablir le service et à traiter le courrier et les colis accumulés ».

Postes Canada rappelle également que ses opérations dans le reste du Canada se poursuivent que ce soit pour la livraison du courrier ou celle des colis.

La direction de Postes Canada dit accueillir favorablement la nomination d'un médiateur par le gouvernement fédéral pour aider les parties à parvenir à une entente négociée.

Morton Mitchnick, arbitre, médiateur et ancien président de la Commission des relations de travail de l'Ontario, s'est joint mercredi à l'équipe du Service fédéral de médiation et de conciliation, qui travaillait déjà avec les deux parties.

Postes Canada affirme qu’elle a présenté au Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes (STTP) des offres qu’elle qualifie de « significatives », elles comprennent notamment « des augmentations de salaire, la sécurité d'emploi et des avantages sociaux améliorés ». La société d'État dit aussi n’avoir demandé « en retour aucune concession ».

La grève tournante a commencé dans la nuit de dimanche à lundi, après 10 mois de négociation entre Postes Canada et le STTP dans le but de renouveler les conventions collectives des facteurs urbains et des facteurs ruraux et suburbains.

Le STTP compte plus de 50 000 membres partout au pays. Au Québec, le syndicat est affilié à la FTQ.