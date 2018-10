Galesburg a tout d’une petite ville tranquille du Midwest américain. Pourtant, ses résidents ont été la cible d’une attaque sans précédent en 2016.

Avant l’élection présidentielle, des pirates ont subtilisé les renseignements de base, comme les noms et les adresses, de 76 000 électeurs de l’Illinois. À Galesburg, plus de 14 000 électeurs ont été touchés. Ce qui représente environ la moitié de la population de la ville.

Les renseignements de base de 14 000 résidents de Galesburg, en Illinois, ont été subtilisés en 2016. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

« Tous les piratages informatiques m’inquiètent », lance Linda Harmison, une résidente de Galesburg rencontrée à la sortie d’un bureau de vote par anticipation.

Rien ne prouve que ces données électorales ont été utilisées. N’empêche, le tout inquiète Larry, un autre électeur, qui exige qu'« il y ait beaucoup de supervision » de la part des autorités cette année.

L’Illinois veut rassurer les électeurs

La Commission électorale de l’Illinois tient à tout prix à rassurer les citoyens de l’État. Surtout que selon son porte-parole Matt Dietrich, le but de l’opération de piratage en 2016 était de « miner la confiance des électeurs dans le système ».

Les électeurs doivent savoir que nous sommes au courant de ce qui s’est passé en 2016 et que nous avons mis en place beaucoup de mesures pour éviter que cela se reproduise. Matt Dietrich, porte-parole de la Commission électorale de l’Illinois

Matt Dietrich, porte-parole de la Commission électorale de l'Illinois. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

L’État a par exemple reçu 13,2 millions de dollars du gouvernement fédéral. Un montant qui a été destiné en grande partie au renforcement de son système informatique. Des agents en cybersécurité ont aussi été embauchés pour y contribuer.

En cas de problème le soir de l’élection, l’État a même établi un partenariat avec la garde nationale, dont des représentants pourront se déplacer dans les bureaux de scrutin dans un délai maximum d’une heure.

Malgré tous ces efforts, Matt Dietrich ne peut garantir que rien ne se produira d’ici le 6 novembre. « Si vous êtes connectés, vous êtes vulnérables », explique-t-il.

Dans un bureau de vote de Springfield, en Illinois. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

Et les infrastructures électorales?

Les appareils qui permettent de voter ou de comptabiliser les bulletins n’ont pas été victimes de piratage en 2016. N’empêche, elles sont au cœur de nombreuses questions d’ordre sécuritaire.

Dans le bureau de vote par anticipation que nous avons visité en Illinois, le responsable du scrutin nous a assuré que toutes les machines électroniques utilisées étaient indépendantes du réseau internet et que les cartes mémoires qui y sont contenues ont été formatées par du personnel local.

Un appareil électronique qui comptabilise les votes, en Illinois. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

En Illinois, la loi exige par ailleurs que tous les bureaux de vote possèdent une version de papier des bulletins de vote, question de pouvoir effectuer un recomptage en cas de problème.

Or, dans quelques États, comme la Georgie et le New Jersey, ces fameux bulletins de vote en papier ne sont pas obligatoires.

Aux États-Unis, le système électoral est très décentralisé, et les machines utilisées varient selon les États, et même les différents comtés.

La diversité nous protège d’attaques massives. Mais pour un adversaire qui comprend bien notre système et qui comprend les comtés-clés, ce n’est pas une véritable protection. William Carter, directeur adjoint, Centre pour les études internationales et stratégiques

Selon William Carter, du Centre pour les études internationales, c’est la raison pour laquelle « il faut de bonnes politiques de cybersécurité à travers le pays ». L’expert s’attend d’ailleurs à ce que les élections américaines soient de nouveau la cible d’agents étrangers à l’avenir.

L'électrice de Galesburg, Linda Harmison, a voté par anticipation. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

Une crainte qui n’a rien pour décourager Linda Harminson, une électrice de Galesburg qui a déjà voté.

« C’est le système qui défend nos libertés. N’y touchez pas! » s'exclame-t-elle.