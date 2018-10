La directrice de la Société francophone de Maillardville, Johanne Dumas, est attristée.

Elle dit être consciente que le mandat du Conseil scolaire francophone est important en matière d’éducation, mais en milieu minoritaire, il faut aussi mettre l’accent sur la communauté, précise-t-elle.

C'est pour cela qu'en tant que qu'organisatrice du festival du bois, Johanne Dumas a accepté d'accueillir des compétitions de la ligue d’improvisation de la Colombie-Britannique.

Pour elle, les jeunes participants ont pu ainsi s’amuser tout en découvrant cette fête populaire francophone.