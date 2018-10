Le sort de Mario Gauthier, qui réclame plus de 600 000 $ parce qu'il estime avoir été injustement accusé d'agression sexuelle, est entre les mains du juge. Ses avocats sont catégoriques : les enquêteurs de la police et la Couronne ont fait preuve d'entêtement et d'aveuglement volontaire à l'époque des accusations. À l'inverse, la procureure défend leur professionnalisme.