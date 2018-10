L'information est destinée aux Canadiens qui se rendent aux États-Unis, où le nombre de cas rapportés a augmenté.

Santé Canada rapporte, pour sa part, 33 cas cette année, dont 15 qui font toujours l'objet d'une enquête.

Jusqu'ici, les malades sont presque toujours des enfants.

Rare mais potentiellement grave

La myélite flasque aiguë, une maladie rare, cause une faiblesse musculaire soudaine d'un ou plusieurs membres. Ses conséquences à long terme sont encore inconnues.

La maladie peut aussi entraîner des problèmes respiratoires graves.

La myélite flasque aiguë peut être causée par un virus ou par des toxines provenant de l'environnement. Santé Canada fait donc les recommandations d'hygiène habituelles, comme le lavage des mains ou le nettoyage des dessus de comptoirs.

Le centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) va plus loin et suggère de se faire vacciner contre la polio. L'agence recommande aussi d'utiliser du répulsif contre les moustiques (pour éviter d'attraper le virus du Nil).