Par voie de communiqué, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a tenu à souligner les moments marquants de la carrière de M. Moquin, natif de Gravelbourg.

« À la suite de la fermeture du Diocèse francophone de Gravelbourg, en 1998, André Moquin a joué un rôle prépondérant dans la création du Conseil pastoral francophone de la Saskatchewan », précise le communiqué de l’ACF.

Autres postes occupés par M. Moquin Président de l’Association communautaire francophone de Gravelbourg

Député communautaire de l’ACF pour le district de Gravelbourg

Président du Comité paroissial à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption

Coordonnateur du comité de liturgie à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption

Directeur de la chorale à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption

Membre du groupe de travail présidentiel de l’Université de Regina sur l’avenir de l’Institut français

L’Assemblée communautaire fransaskoise rappelle aussi la contribution importante de M. Moquin dans l’éducation fransaskoise.

« À la suite du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Mahé, en 1990, André Moquin a grandement contribué à la mise en œuvre de l’éducation fransaskoise autant dans le cadre des changements à la Loi sur l’Éducation qu’à la mise en œuvre de la nouvelle Division scolaire fransaskoise », précise le communiqué de l’ACF.

La Compagnie des Cent-Associés francophones est un organisme national dont la mission est de reconnaître le mérite de Canadiens et de Canadiennes qui ont travaillé bénévolement et, de façon exemplaire, à la promotion et à l'avancement de la francophonie canadienne.