Un texte de Jean-Marc Belzile

Les automobilistes devront donc prendre leur mal en patience, puisque certains travaux seront reportés à l'an prochain.

Dans plusieurs cas, c'est surtout l'asphaltage qui n'a pas pu être réalisé.

Pour poser de l'asphalte, il faut deux conditions, soit une surface sèche et une température de plus de 2 degrés Celsius.

Depuis le début octobre, ces deux conditions n'ont pratiquement jamais été réunies.

Selon le directeur des travaux publics à Rouyn-Noranda, Francis Chouinard, trois chantiers ne sont pas terminés.

D'habitude, on finit tard, mais on y arrive. L'an dernier, on a terminé la première semaine de novembre, la température nous permettait de paver jusque là. Généralement, ça va assez bien, mais cette année c'est particulier , avoue-t-il.

Certaines rues ne sont toujours pas pavées en cette fin octobre. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

À Val-d'Or aussi, trois chantiers sont toujours en cours, selon le directeur des Infrastructures urbaines de la Ville de Val-d'Or, Danny Burbridge.

Le chemin Baie-Carrière, les rues Sévigny et Giguère sont toujours en rénovation.

Cette année, c'est vraiment particulier, on a parti les projets en milieu d'été, on savait qu'on serait serré, mais on a tenté le coup. [On s'est dit] on va y arriver, mais c'est limite, on ne fera pas ça toutes les années c'est certain , confie-t-il.

À la Ville d'Amos, la situation est aussi problématique, surtout sur la 1re Avenue, qui est très achalandée, selon le directeur du service de l'environnement et des services techniques, Régis Fortin.

Travaux sur la 1re Avenue à Amos (archives) Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Nos commerçants ont vécu beaucoup de désagréments et d'inconvénients durant les travaux et bien qu'on espérait que tous les travaux soient réalisés et terminés en 2018, force est d'admettre qu'avec les températures à ce temps-ci et qu'on a depuis le début octobre, malheureusement il y a certains travaux qui seront reportés à l'an prochain , concède-t-il.

Régis Fortin affirme que les entrepreneurs dépendent grandement de la météo, surtout dans les régions éloignées.

La période de dégel se termine quelque part en juin, on a une partie de juin, juillet, août et septembre et vous voyez que ç'a été désastreux en octobre, alors on est rendu avec à peine trois mois de travaux intensifs , ajoute-t-il.

Au ministère des Transports, quatre chantiers importants ne sont pas terminés, soit la voie de contournement à Rouyn-Noranda, l'avenue Larivière aussi à Rouyn-Noranda ainsi que la route 111 à Amos et le pont de Ste-Gertrude-Manneville.

Le chantier de l'avenue Larivière, à Rouyn-Noranda, aura pris plus de temps que prévu. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

Le porte-parole du MTQ, Luc Adam, assure que la situation ne met pas en péril les travaux prévus l'an prochain.

Nous on va continuer notre processus, c'est certain qu'on a seulement deux entrepreneurs en chaussée dans la région, alors s'ils sont affairés à terminer les travaux de l'année précédente, peut-être qu'ils seront moins enclins à soumissionner sur nos contrats, mais ça on va voir , avance-t-il.

Les municipalités et le MTQ pourront tout de même faire une première couche d'asphalte temporaire au cours des prochains jours, mais pour la deuxième, il faudra attendre à l'an prochain.

Les automobilistes devront donc être patients en 2019, puisqu'il pourrait y avoir davantage de travaux que prévu dans la région.