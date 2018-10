Un texte d'Isabelle Richer

En juillet 2017, le détenu Bainbridge n’est pas parvenu à convaincre les commissaires qu’ils pouvaient lui accorder des permissions de sortie sous surveillance. Ceux-ci ont jugé qu’il représentait toujours un trop grand risque pour la société.

Pourtant, son équipe de gestion de cas recommandait son projet de sortie, très simple, et qui consistait à obtenir la permission de sortir une fois par semaine, pour pouvoir voir son fils, au centre d’amitié autochtone.

Le détenu a fait des progrès en détention, il s’est soumis à plusieurs thérapies et il a évolué, selon le rapport de son agente de libération conditionnelle.

D’ailleurs, au fil de son incarcération, sa cote de sécurité a été réduite, de sorte qu’il se trouve maintenant dans une prison à sécurité minimale, ce qui signifie qu’il est détenu dans un secteur de la prison où il peut circuler librement et se rendre quotidiennement à son emploi, sans contrainte.

Il n’a jamais tenté de s’évader et aucun rapport négatif n’apparaît à son dossier.

Dossier médiatisé

Le meurtre de la jeune femme avait causé une commotion en 1996, entre autres parce que les deux complices de Bainbridge (Marcel Blanchette et Guy Labonté) étaient en libération conditionnelle.

L’affaire avait été grandement médiatisée. La pression continue de se faire sentir sur les commissaires qui entendent la cause de Bainbridge.

Cependant, comme le soutient une personne très proche des services correctionnels, si l’agente de libération conditionnelle recommande des permissions de sortie avec escorte, si les évaluations psychologiques et psychiatriques sont favorables, si le détenu a réussi des placements ainsi que ses traitements, la Commission devra avoir des justifications étoffées pour refuser un tel projet de sortie.

D’autant que si ce projet est réaliste, Jean-Paul Bainbridge, appuyé par son équipe de gestion de cas, présenteront vendredi à la CLCC un projet de sortie encore plus simple, comprenant peu d’heures de sortie et encadré de façon très serrée.

La famille de la victime

Comme chaque fois que l’histoire revient à l’avant-scène, Marcel Bolduc et sa fille Julie sont habités par les souvenirs douloureux. Marcel Bolduc sera présent à l’audience devant la CLCC à la prison de Laval vendredi matin.

Il le fait pour la mémoire de sa fille bien-aimée et aussi pour s’assurer de tout entendre et bien comprendre chaque mot et chaque nuance de cette histoire qui le ronge depuis maintenant 22 ans.