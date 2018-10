Un texte de Patrick Henri

Un peu plus de quatre mois après avoir soulevé la Coupe Stanley dans l’uniforme des Capitals de Washington, Alex Chiasson, maintenant avec les Oilers, a reçu sa bague de champion.

L’attaquant de 28 ans savait depuis une dizaine de jours que son ex-équipe comptait profiter de la visite à Edmonton pour lui remettre son souvenir.

Je suis entré dans le vestiaire, Ovie s’est levé, il est venu me présenter une petite boîte avec la bague dedans. Alex Chiasson, attaquant, Oilers

Celui qui en est à sa septième saison dans la LNH s’est ensuite adressé à ses ex-coéquipiers. Il a tenu à leur dire à quel point ce moment était spécial et comment il allait toujours se souvenir de cette saison particulière.

Même s’il n’a pas disputé de matchs contre les Golden Knights en finale, Chiasson croit qu’il a pleinement mérité sa bague.

Il a disputé 61 matchs durant la saison et 16 des 24 matchs des siens en séries.