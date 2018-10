Dans le secteur de la Rive-Nord, certains des guichets actuels seront retirés et d’autres seront progressivement remplacés par des appareils de nouvelle génération. De plus, des comptoirs de services disparaîtront.

Ces décisions seront prises selon un plan de restructuration qui s'échelonnera sur un an et demi, après avoir consulté les usagers et les élus locaux.

On a rencontré des gens, des groupes de personnes âgées de Falardeau. On est allés s'asseoir avec eux. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Et ils n'utilise plus le comptoir, ou presque. André Lessard, président du C.A. Caisse populaire de la Rive-Nord du Saguenay.

Pour les commerces de Saint-David-de-Falardeau, l'accès à la monnaie et aux billets se fera bientôt à Saint-Honoré.