James Edward Marlow, 53 ans, a été arrêté le 27 septembre. Le 2 octobre, une accusation de vol de plus de 5000 $ et de fraude de plus de 5000 $ ont été déposées contre lui.

M. Marlow était sous enquête depuis le 19 juillet, jour où il a été congédié par l’Université Saint-Francis-Xavier. L’institution accuse son ancien gestionnaire d’avoir contrefait des factures de fournisseurs, d’avoir exigé le paiement de ces dernières, et d’avoir déposé dans son compte bancaire personnel les chèques ainsi obtenus.

L’Université soutient que la somme présumément obtenue frauduleusement atteindrait au moins 243 000 $.

Une porte-parole de l’Université Saint-Francis-Xavier, Cindy MacKenzie, explique que l’établissement ne commentera pas le dossier puisqu’il s’agit d’une affaire judiciaire en cours. Elle indique cependant que l’institution passe en revue ses procédures internes pour éviter de futurs incidents.

James Marlow doit comparaître en cour provinciale à Antigonish le 19 décembre.

Une vérification comptable à l'origine de l'enquête

Une enquête sur l’ancien directeur des finances s’est mise en branle le 19 juillet lorsqu’un vérificateur de l’Université Saint-Francis-Xavier a rapporté qu’un fournisseur disait avoir reçu un paiement pour une facture qu’il n’avait pas produite. La firme Deloitte a été mandatée le même jour pour faire une enquête.

James Marlow a été congédié de son poste de directeur des finances de l'Institut Coady le 19 juillet 2018. Photo : Facebook/Institut Coady

Deloitte a relevé 32 factures suspectes, totalisant 264 098 $. Les factures soi-disant produites par trois entreprises portaient leur emblème, mais n’étaient pas des copies exactes.

Selon ce qu’affirmait en septembre le vice-président des finances de l’Université, Andrew Beckett, une somme de 229 023 $ aurait été déposée dans le compte personnel de James Marlow.

L’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se poursuit.