Bernard Lesage, le porte-parole des Partenaires pour l’éducation confirme avoir envoyé une lettre à Kelvin Goertzen, le nouveau ministre manitobain de l’Éducation.

« On a accusé réception de notre lettre, ce qui est un début, mais on attend toujours d’avoir une réponse pour la date. Nous avons demandé d’avoir une rencontre d’ici la fin octobre », détaille Bernard Lesage.

Si cette requête n’est pas entendue, ils se disent prêts à envisager de nouvelles mesures. « Les partenaires vont se rencontrer pour voir la suite des choses. On n’a pas nécessairement un plan encore établi », précise Bernard Lesage.

Rochelle Squires, la ministre responsable des Affaires francophones, se dit pourtant satisfaite du traitement des questions francophones au sein du ministère de l’Éducation.

« J’ai été très impliqué avec la communauté. J’ai eu plusieurs rencontres et j’ai été ravi de leur partager la nouvelle que le ministre de l’Éducation avait nommé un conseiller dédié aux questions francophones », déclare-t-elle.

« Des groupes de travail ont été mis en place et nous avançons de façon très productive », affirme Rochelle Squires.

Pour Bernard Lesage, l’arrivée d’un nouveau ministre de l’Éducation, ainsi qu’un sous-ministre non bilingue nécessite des éclaircissements.

« On veut revenir sur ce qui s’est passé durant les derniers mois. On sait qu’on avait un comité conjoint avec le ministère et les Partenaires en éducation qui regardait justement toutes les recommandations qu’il y avait eu lors de la consultation au forum en éducation française », explique-t-il.

« Je pense que ces rencontres et ces discussions sont importantes pour parler de l’annonce d’avoir maintenant une direction générale. Pour parler de ce qu’on veut voir au niveau de la structure du BEF », précise Bernard Lesage.

Il dit vouloir comprendre la nouvelle structure proposée par le ministre. Kelvin Goertzen assure que la directrice générale du BEF aura un accès direct au ministre pour les questions d’éducation en français.

Bernard Lesage n’est pas vraiment convaincu de cette promesse. « Si c’est la même chose, on veut le comprendre et dans ce cas pourquoi un nom différent? », pointe-t-il.

L’attaché de presse du ministre Kelvin Goertzen a confirmé par courriel à Radio Canada que le ministre allait rencontrer les Partenaires pour l’éducation en français. Aucune date n’a pour autant été communiquée.