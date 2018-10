Plus de la moitié des jeunes filles sondées disent avoir subi des inégalités de genre pour la première fois entre l’âge de 10 et 13 ans.

Jill Zelmanovits, le présidente de Guides du Canada dit qu'elle a conçu ce sondage lorsqu'elle a remarqué à quel point les expériences de sexisme débutent jeunes dans les témoignages des femmes qui ont participé à des études sur les écarts salariaux.

Beaucoup de gens pensent que l’inégalité entre les sexes apparaît à mesure qu'on avance dans la vie, qu’il est difficile d’atteindre des postes de cadres supérieurs, mais ce qu’on voit dans l’étude, c’est que 1 fille sur 3 dit qu’elle a été traitée injustement à cause de son sexe, et ces filles ont entre 12 et 17 ans. Jill Zelmanovits, présidente de Guides du Canada

Sport et Internet

Les participantes ont répondu que ce sentiment d’inégalité est particulièrement prononcé dans le domaine du sport et en ligne, comme sur les réseaux sociaux.

Selon les résultats du sondage, 27 % des filles disent qu’elles ont déjà souffert d'un manque de considération par rapport aux garçons dans les disciplines sportives.

À l'inverse, 15 % des garçons reconnaissent qu’ils sont en général mieux traités que les filles lorsqu'ils font du sport.

Parallèlement, 31 % des garçons répondants croient qu’ils ont de meilleures capacités que les filles à apprendre les mathématiques, à pratiquer des sports et à prendre des initiatives de leadership.

Près d’un quart des jeunes Canadiennes déclarent qu’elles font aussi face à des inégalités de genre sur les médias sociaux.

Sujet délicat

Même si ce nombre élevé de filles a parlé d'inégalité de genre, environ un tiers d'entre elles ont déclaré avoir peur ou hésiter à en parler, elles ne voulaient pas en parler. Jill Zelmanovits, présidente de Guides du Canada

Jill Zelmanovits dit que la proportion de filles qui ont encore peur de témoigner de leurs expériences est inquiétante et que la seule façon de changer cette tendance est d’en parler le plus possible.

Les Guides du Canada, par l'intermédiaire d'Ipsos, ont commandé l'enquête auprès de 1203 filles et garçons du Canada, principalement âgés de 12 à 17 ans, du 5 au 17 septembre 2018. Un échantillon aléatoire de cette taille générerait une marge d'erreur de +/- 3,2 %, 19 fois sur 20.

Avec les informations de Megan Batchelor