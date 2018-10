Tous les jeudis, les personnes autistes préparent le dîner chez Trait d'Union Outaouais avec l'aide de leurs intervenantes. Cette microentreprise leur permet de développer leurs compétences professionnelles et de favoriser leur intégration sociale.

Ces programmes d'aide, entièrement dédiés aux personnes autistes en Outaouais, sont menacés par la pénurie de main-d'oeuvre. Au moins 40 employés sont nécessaires au bon déroulement des activités, mais la moitié des postes sont vacants en ce moment, explique Jocelyne Sylvestre, directrice générale de Trait d'Union Outaouais.

On a réduit l'offre de service. On essaye de pallier [cette pénurie] mais s'il y a une autre personne qui part et une autre personne qui part, à un moment donné, on n'est pas capable de fonctionner non plus , ajoute-t-elle.

Trait d'Union Outaouais vient en aide à 250 personnes autistes ou ayant un trouble du spectre de l’autisme, ainsi qu'à leurs familles. L’organisme offre aussi des services aux personnes qui ont obtenu un diagnostic de troubles envahissants du développement (TED), tel que le syndrome d’Asperger. Plus de 80 personnes sont présentement sur une liste d'attente.

Le personnel doit être qualifié pour s'occuper de cette clientèle aux besoins spéciaux, mais les salaires sont loin d'être compétitifs dans le milieu communautaire.

Jocelyne Sylvestre, directrice générale Trait d'Union Outaouais Photo : Radio-Canada/Laurie Trudel

Ils s'en vont vers d'autres postes qui sont plus adéquats et, en plus, on a la compétition avec Ottawa qui nous touche. C'est vraiment une période critique , soutient Mme Sylvestre.

Le manque de personnel a un impact sur les heures de service, le type de services et le nombre de places dans les programmes.

Il faut vraiment qu'il y ait des actions qui soient prises pour pallier cette pénurie de main-d'oeuvre là. Jocelyne Sylvestre, directrice générale Trait d'Union Outaouais

Une pénurie qui dépasse les murs de Trait d'Union Outaouais

Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, des postes sont aussi vacants dans les services d'aide aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Le nombre de diagnostics est en constante augmentation. Au moins 180 personnes sont en attente en ce moment. Les délais sont passés de 91 jours en 2014-2015 à 148 jours en 2017-2018 pour les troubles du spectre de l'autisme.

Ann Rondeau, directrice des programmes en déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l’autisme au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada/Laurie Trudel

Il y a une demande importante pour des demandes d’évaluation de diagnostic en trouble du spectre de l’autisme, ce qui fait que le nombre de demandes a été évalué à plus de 154 % depuis 2014 , précise Ann Rondeau, directrice des programmes en déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l’autisme au CISSS de l'Outaouais.

Mme Rondeau confirme que le recrutement d’employés qualifiés n’est pas facile dans la région, car c’est souvent pour des remplacements de courtes durées, maternité ou maladie. Elle ajoute que les nouveaux travailleurs sont très bien encadrés dès leur arrivée afin de maximiser leur intégration.

Les compétences de base s'acquièrent avec le cours qu’ils font, mais quand ces gens-là arrivent dans nos équipes, il y a quand même une orientation qui est donnée, il y a un support entre collègues , a-t-elle ajouté.

Une problématique connue par le gouvernement

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, est conscient de la problématique.

C'est un problème majeur auquel il faut s'attaquer et je peux vous dire qu'autour de la table du conseil des ministres, c'est une préoccupation, parce que mes collègues dans tous les ministères ressentent ça, donc on doit travailler là-dessus , fait valoir M. Lacombe.

Il faudrait s'assoir avec l'organisme en question, parce que possiblement qu'il y a des pistes de solutions. Si je peux lui donner un coup de main, ça me fera plaisir de le faire. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, au sujet de Trait d'Union Outaouais

Au Canada, 1 enfant sur 66 reçoit un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, selon les premières statistiques nationales publiées par l'Agence de la santé publique du Canada en mars 2018.

Avec les informations de Laurie Trudel