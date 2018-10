C’est d’une grande aide pour nos familles , dit Dre Julie Emberley, qui dirige l’unité néonatale de soins intensifs de l’Hôpital Janeway.

Du lait maternel conservé par l'Hôpital Janeway. Photo : Courtoisie

Les bébés prématurés, explique Dre Emberley, développent en général moins d’infections et quittent l’hôpital plus rapidement lorsqu’ils sont nourris au lait maternel. Mais nourrir ces enfants au sein représente un défi pour les mères.

Il y a des situations où le lait de la mère n’est pas disponible, ou nous n’avons pas le lait de cette mère en quantité suffisante , dit Dre Emberley.

Elle explique que les mères sont dans l’incapacité d’allaiter pour des raisons variées, notamment les conséquences physiques d’une naissance prématurée, et l’anxiété associée à cette expérience.

Il est toujours préférable qu’un enfant prématuré soit nourri au lait de sa propre mère, insiste la Dre Emberley. Mais il y a des situations où c’est tout simplement impossible , résume-t-elle.

Le lait maternel est très, très important pour nos bébés qui sont les plus à risque. Dre Julie Emberley

La banque de lait maternel de l’Hôpital Janeway a été lancée en mars. Le lait, pasteurisé après avoir été prélevé, est « importé » de Toronto.

Il n’existe que quatre banques de lait maternel au Canada, indique Julie Emberley, et de le prélever sur place n’est pas possible à Saint-Jean, Terre-Neuve, dans les conditions actuelles, puisque l’établissement ne possède pas les installations nécessaires.

Dre Julie Emberley. Photo : Courtoisie

Le lait est soumis à un processus de contrôle très rigoureux , explique Dre Emberley.

Comme ce sont les bébés les plus malades et les plus vulnérables qui reçoivent le lait maternel, rien n’est laissé au hasard.

Les volontaires doivent passer un examen médical et soumettre des échantillons sanguins avant que leur lait soit recueilli.

Les femmes ne sont pas rémunérées pour un don de lait.