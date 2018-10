Un texte de Catherine Bouchard

De ce montant versé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), près de la moitié a été octroyé pour un projet pilote sur l'intégration des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans. La recherche inclura trois régions du Québec : la Mauricie, Montréal et Québec. L'objectif est d'intégrer à la société ces jeunes, qui ont des problématiques multiples, afin d'éviter les récidives.

C'est clair qu'on va essayer d'éviter que les personnes judiciarisées doivent passer par plusieurs portes différentes pour obtenir des services. On veut faire en sorte que ces jeunes-là n'aient pas à s'adresser à plusieurs organismes différents, qu'ils aient un point de chute et qu'ils puissent sortir de là avec beaucoup d'outils en mains pour être en mesure de bien s'intégrer à la société , indique la professeure en psychoéducation, Natasha Brunelle.

Parmi les autres récipiendaires, on retrouve le projet du professeur Laurent Turcot, qui a reçu une aide de 20 886 $. Il utilise des images du jeu vidéo Assassin's Creed Unity pour permettre aux internautes de plonger en plein coeur de la Révolution française à Paris en 1789.