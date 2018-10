Un texte de Piel Côté

Dans la restructuration, la directrice générale Christine Morasse a été démise de ses fonctions. On lui a ensuite offert un autre poste hiérarchiquement plus bas dans l'organisation, qu'elle a finalement refusé.

Questionnée sur le départ de Mme Morasse, qui s'est fait au cours des dernières semaines, la présidente du conseil d'administration, Johanie Poirier, s'est défendue d'avoir congédié celle qui était directrice générale depuis 2014.

Elle n'a pas été congédiée, on a procédé à une restructuration pour permettre à l'organisation de grossir en tant qu'événement, mais on ne parle pas de congédiement , affirme-t-elle.

Mme Poirier a fait savoir que l'objectif du conseil d'administration de la Corporation des Fêtes est que ses événements prennent de l'ampleur.

L'arrivée en poste de Christine Morasse, en 2014, coïncidait à ce moment avec la mise en place d'un plan de redressement. À l'époque, le Centre local de développement avait dû intervenir financièrement afin qu'Osisko en lumière puisse continuer à présenter des spectacles.

L'ancienne directrice générale de retour

Aujourd'hui, c'est donc Christine Lavoie qui effectue un retour dans l'organisation, elle qui avait été directrice générale de 2006 à 2014.

Christine Lavoie est de retour à la direction générale de la Corporation des Fêtes pour tout le monde. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Mme Lavoie affirme envisager le défi avec enthousiasme. Elle ne s'inquiète pas du fait que la Corporation des Fêtes ait engendré un déficit dans la dernière année.

Écoute, il faut juste travailler plus fort. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise météo, mais si tout le monde met l'épaule à la roue et que tous les partenaires que l'on approche embarquent, il n'y en a pas de problème , explique celle qui agit présentement à titre de directrice des Promenades du Cuivre.

La présidente Johanie Poirier a fait savoir que malgré la restructuration, la tenue de la Fête d'hiver n'est pas en péril.