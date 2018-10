Un texte de Thibault Jourdan



Le but de la recherche de Jamie D’Souza, qui complète une maîtrise en géographie, est de comprendre comment l’industrie touristique à Churchill pourra continuer à être prospère. Dans un contexte de réduction des gaz à effet de serre, comment s’y prendre pour nuire le moins possible aux ours polaires, l’attrait touristique majeur de cette petite bourgade du nord du Manitoba?

Pendant un mois, l'étudiante de l’Université d’Ottawa enquête auprès des touristes en leur distribuant un questionnaire. « Je cherche à savoir ce qu’ils ont fait pendant leur séjour à Churchill, pourquoi ils sont venus ici, ce qu’ils connaissent du changement climatique et s'ils ont des solutions » pour que l'industrie touristique s’adapte au changement climatique, explique-t-elle.

Les ours polaires attirent de nombreux touristes chaque année à Churchill, dans le nord du Manitoba. Photo : Jamie D'Souza

Ce qu’il en ressort, c’est une certaine prise de conscience écologique chez les touristes. « La plupart me disent que leur voyage les a vraiment affectés, dans le sens que quand ils retournent chez eux, ils vont essayer de faire quelque chose pour l’environnement ».

C’est un peu bizarre parce qu’on est dans un véhicule qui utilise du diésel pour aller prendre une photo des ours polaires [qui sont eux-mêmes affectés par les rejets de CO2 provenant des transports automobiles]. Jamie D’Souza, étudiante à l’Université d’Ottawa

Des voyagistes peu bavards

L'étudiante explique avoir cependant du mal à parler aux voyagistes qui organisent les séjours. « Ils ne veulent pas vraiment parler de ce sujet-là », dit-elle à demi-mot. Son but est donc de parvenir à déceler quelles peuvent être les demandes et la conscience environnementale des touristes, afin d’aider l’industrie à s’améliorer, en répondant aux exigences environnementales de leur clientèle.

Étudiante à l'université d'Ottawa, Jamie D'Souza réalise une enquête sur le tourisme à Churchill. Photo : Jamie D'Souza

« Churchill n’est qu’une étude de cas », ajoute-t-elle. Jamie D’Souza espère que cela aura un effet boule de neige et que les « touristes, qui viennent de partout dans le monde et qui voyageront à l’avenir, réfléchiront et proposeront des solutions dans les autres pays, auprès des autres [voyagistes] ».

Changer le tourisme pour protéger l'environnement?

L'industrie touristique « a un petit peu plus de difficultés à concevoir l’adaptation aux changements climatiques à long terme », analyse Dominic Lapointe, professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« L’aviation internationale est un fort émetteur de gaz à effet de serre, et c’est au cœur même de la croissance touristique internationale », développe-t-il.

De gros véhicules sécurisés fonctionnant au diésel emmènent les touristes dans la toundra pour voir les ours polaires à Churchill. Photo : Jamie D'Souza

La perception [dans le discours du tourisme] est que les changements climatiques, c’est quelque chose qui se passe loin, dans les Maldives, à Vanuatu [...] alors qu’au contraire, ça se passe présentement aussi chez nous. Dominic Lapointe, professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal

Tout cela tient en partie à une culture ancrée dans la population. « Les représentations touristiques font qu’on va avoir certaines pratiques dans certains espaces de manière récurrente depuis 100 ou 150 ans… Comment ces institutions-là se transforment pour vous amener à avoir de nouvelles pratiques dans l’espace, de nouvelles formes d’aménagement, d’habitudes et d’activités touristiques, ça, c’est beaucoup plus long », explique Dominic Lapointe.

Pour autant, les acteurs touristiques ont une « conscience claire que les changements climatiques vont changer la manière » de faire du tourisme.

Reste que pour le chercheur, l’atomisation de l’industrie touristique fait qu’il est impossible d’avoir une impulsion provenant de quelques grands acteurs qui investissent et transforment tout le secteur d’activité, comme on peut le voir dans d’autres secteurs économiques.

Dominic Lapointe estime qu’une des premières mesures qui pourraient aider l’industrie touristique à s’adapter aux changements climatiques réside dans le fait de « commencer à repenser ce statut et cette hypermobilité qui est associée au tourisme présentement, à laquelle on accorde beaucoup de valeur. Il faut peut-être commencer à valoriser d’autres formes de mobilité touristique que le grand voyage international », suggère-t-il.