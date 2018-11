En plus de sa pratique individuelle, la poète et artiste multidisciplinaire Émilie Allard collabore avec le milieu de la danse et agit au sein du collectif des Eaux de roche. Ce travail personnel et collaboratif a fait l’objet de diffusions à plusieurs occasions dans des galeries et dans des festivals. Des projets de publication sont en voie de réalisation.

Les premières lignes de Trouver du rare

Tire les oiseaux tire les oiseaux tire les oiseaux c’est ce que tu sais faire

aimer la marge le surplomb fleuve d’espions planqués dans les roseaux

au fond de la faille en compte-goutte à la torture japonaise

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Suite étonnante de poèmes oscillant entre le vers et la prose. Belle tension entre le fond et la forme. La trame lexicale est riche et inusitée [...] Si le sens nous échappe dans son ensemble, la constance du procédé stylistique force à l’admiration, de sorte que la voix, baroque et cérébrale, demeure entièrement assumée, presque incantatoire. [...] Beau et bizarre. »

Annie Lafleur, membre du comité de sélection 2018

