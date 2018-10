Après deux nuits de pêche dans l'estuaire du Saint-Laurent, le bateau a récolté 6000 livres de crevettes, une quantité qui devrait atteindre 10 000 livres d'ici samedi.

Contrairement à la pêche printanière de crevettes, la ressource est cuite directement sur le bateau, plutôt qu'en usine.

Le propriétaire de bateau et pêcheur, Bertrand Desbois, prévoit débarquer la crevette d'automne vendredi et samedi dans des poissonneries de Québec, de la Côte-Nord et Matane notamment.

On va en envoyer un peu partout, on a des distributeurs un peu partout, ça devrait faire le tour pas mal de la Côte-Nord, Québec, Matane et sûrement qu’on va en envoyer en Gaspésie aussi. Bertrand Desbois, propriétaire de bateau et pêcheur

M. Desbois pêche la crevette d'automne depuis 1990.