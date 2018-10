L'homme originaire de Saint-Félicien, au Québec, est l'un des pionniers de Saint-Isidore, un lieu qu'il a aidé à défricher et où on l'a vite connu comme un « homme de la terre », raconte sa nièce, Françoise Lavoie.

Mon oncle écrivait tous les jours. On pouvait lui demander des statistiques sur n'importe quoi — la quantité de pluie qui est tombée chaque année, par exemple — et il le savait. Françoise Lavoie

Maurice Allard « connaissait tout le monde », se rappelle-t-elle.

Maurice Allard, « homme de terre ». Photo : Famille de M. Allard

« Il allait prendre des cafés avec les gens dans les commerces du coin. Il faisait des liens partout », raconte sa nièce.

Ces liens se sont également tissés à travers son implication communautaire au sein de la Société des Compagnons, du conseil paroissial et du Carnaval de Saint-Isidore, en tant que maître sucrier.

Homme de terre, homme de famille

Les efforts et la sociabilité de Maurice Allard faisaient de lui une figure estimée à Saint-Isidore, mais c'est surtout par l'amour qu'il démontrait pour sa famille qu'il se démarquait.

M. Allard et ses moutons. Photo : Famille de M. Allard

« Je me souviens des moutons à sa ferme qu'on soignait avec lui. Et aussi, de l'époque où il avait un beau camion qu'il me laissait conduire. Il était généreux de tout son savoir et il avait confiance en nous », se souvient Mme Lavoie.

Le plus beau, c'était de le regarder interagir avec ceux qui étaient plus jeunes que lui.

Maître sucrier Allard fait le bonheur des enfants. Photo : Famille de M. Allard