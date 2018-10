Ils sont cinq conseillers à faire leur entrée à l'Hôtel de ville de Winnipeg. Les dix autres membres du conseil municipal ont été réélus. Voici le nouveau conseil municipal.

Les nouveaux venus

Shawn Nason : Transcona

Shawn Nason a été gestionnaire de circonscription de l'ancien député conservateur Lawrence Toet, après une carrière de 15 ans dans les technologies de l'information et la gestion de projets. Il a siégé aux conseils d'administration de plusieurs organismes communautaires.

Cet ancien entraîneur de basketball et de hockey promet de soutenir les centres communautaires locaux. Il est en faveur d’un réseau de transport en commun fiable et efficace et met l'accent sur le développement et la sécurité.

Vivian Santos : Point Douglas

Cette assistante juridique de formation travaillait pour le conseiller sortant de Point Douglas, Mike Pagtakhan. Les priorités Mme Santos incluent un plan pour le nouveau pont Arlington et l'amélioration du stationnement dans le quartier de la Bourse, au centre-ville de Winnipeg.

Vivian Santos est aussi en faveur du transport actif et du réaménagement du parc de Point Douglas.

Kevin Klein : Charleswood-Tuxedo

Kevin Klein, qui a défait ses trois adversaires, succède au conseiller sortant Marty Morantz, qui tente de faire le saut sur la scène fédérale. Ancien éditeur du Winnipeg Sun, Kevin Klein été président de la branche numérique de MTS.

Il promet de tenir au moins deux assemblées publiques annuelles et de créer des conseils consultatifs pour les quartiers de Charleswood, Tuxedo et Westwood.

Sherri Rollins : Fort Rouge-Fort Garry-Est

Sherri Rollins, la nouvelle conseillère municipale dans Fort Rouge-Fort Garry-Est, succède à Genny Garbasi qui a représenté ce quartier pendant 20 ans. Photo : Radio-Canada/Travis Golby

Sherri Rollins succède à Jenny Gerbassi, qui a occupé ce siège pendant 20 ans. La nouvelle élue a été présidente de la Division scolaire de Winnipeg. Elle a travaillé pour la Commission de vérité et de réconciliation du Canada ainsi que pour l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Elle souhaite bâtir des routes et apporter plus d'aide aux toxicomanes avec des sites d’injection supervisée.

Elle est aussi favorable à l'augmentation du financement des organismes artistiques et culturels et pour que les résidents permanents puissent voter aux élections municipales.

Markus Chambers : Saint-Norbert-Rivière Seine

Markus Chambers célèbre sa victoire dans Saint-Norbert-Rivière Seine. Photo : Radio-Canada

Markus Chambers succède à la conseillère de longue date, Janice Lukes, qui représente désormais Waverley-Ouest, un nouveau quartier né du découpage électoral. Markus Chambers était jusqu'ici fonctionnaire au ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba.

Il a fait campagne sur l'accès au transport en commun et au logement abordable pour les étudiants. Il s’engage à soutenir le travail de Janice Lukes dans la lutte contre les maisons de chambres illégales.

À lire aussi : Les candidats dans Saint-Norbert-Rivière-Seine veulent un meilleur service d'autobus

Ceux qui ont été réélus

Cindy Gilroy : Daniel McIntyre

Cindy Gilroy, qui avait battu l'ancien conseiller Harvey Smith en 2014 , a remporté un second mandat mercredi. Mme Gilroy était membre du Conseil de planification social de Winnipeg. Parmi ses réalisations comme conseillère, elle cite la tenue de réunions communautaires mensuelles, des améliorations apportées aux parcs et aux aires de loisirs dans son quartier.

Jason Schreyer : Elmwood-East Kildonan

Jason Schreyer, conseiller municipal d'Elmwood-East Kildonan à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Après sa première élection en 2014, ce fils de l'ancien premier ministre du Manitoba, Ed Schreyer, vient d'obtenir un deuxième mandat à l'Hôtel de ville.

Ayant voté contre la réouverture de l’intersection de Portage et de Main aux piétons, il est favorable au remplacement du pont Louise et pour le maintien des urgences de l'Hôpital Concordia.

Ross Eadie : Mynarski

C’est son troisième mandat comme conseiller municipal. Ross Eadie a été commissaire à la Division scolaire Seven Oaks de 2002 à 2006. Il est également titulaire d’un diplôme en administration des affaires. Aveugle, Ross Eadie milite pour les droits des personnes handicapées. Il siège actuellement au Conseil de police et a été membre de la Commission des taxis, jusqu’en 2017.

Jeff Browaty : North Kildonan

Jeff Browaty, conseiller municipal de North Kildonan Photo : Radio-Canada

Jeff Browaty a remporté mercredi un quatrième mandat consécutif. Élu pour la première fois en 2006 après avoir défait Mark Lubosch, il a été président du Conseil de police de Winnipeg.

Il avait démissionné après avoir été la cible de nombreuses critiques. Son tort : avoir remis en question la nécessité d'éduquer les employés municipaux sur l'héritage des pensionnats autochtones. Il a milité en faveur de la tenue d'un référendum sur la réouverture de Portage et de Main aux piétons.

À lire aussi : Les Winnipégois ont tranché : Portage et Main restera fermée aux piétons

Devi Sharma : Old Kildonan

C'est son troisième mandat après son élection en 2010. Devi Sharma a siégé au sein de nombreux comités municipaux comme ceux du renouvellement de l'infrastructure et des travaux publics. Elle était présidente du conseil municipal.

John Orlikow : River Heights-Fort Garry

John Orlikow continue de représenter ce quartier qui l'a élu pour la premiere fois en 2009 . Avant d'être conseiller municipal, John Orlikow a siégé au sein de différents conseils d’administration communautaires et a été commissaire à la Division scolaire de Winnipeg pendant 10 ans.

Pendant sa campagne, il a promis de poursuivre les investissements dans l'infrastructure routière, d'oeuvrer pour l'amélioration des installations de loisirs et de lutter contre les actes de vandalisme dans son quartier.

Mathieu Allard. Photo : Radio-Canada/Marouane Refak

Mathieu Allard : Saint-Boniface

Mathieu Allard a obtenu un second mandat. Avant d'être conseiller, il a été président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface et propriétaire d'une petite entreprise. Ses principaux thèmes de campagne étaient la promotion de la densité urbaine, l'investissement dans Saint-Boniface et l'amélioration du transport en commun.

Scott Gillingham : St. James

Scott Gillingham et Shawn Dobson sont deux conseillers sortants qui à la suite des changements aux quartiers électoraux, ont présenté leur candidature dans le même quartier. Mercredi, Scott Gillingham l'a emporté.

Avant la politique, il a été pasteur à l’église Grace Community, dans le quartier Charleswood, pendant 12 ans. Il a présidé le comité des finances de la ville et a été un membre de la garde rapprochée de Brian Bowman pendant deux ans.

Ses priorités : la réfection des routes, trottoirs, parcs et terrains de jeu.

Brian Mayes : Saint-Vital

Brian Mayes a été élu pour la première fois en 2011. Il a siégé à plusieurs conseils d'administration, dont celui de la Zone d’amélioration commerciale du Vieux Saint-Vital, du Musée des beaux-arts de Winnipeg et des Jeux du Canada de 2017.

Pendant sa campagne, il a mis l'accent sur un financement accru pour les routes et la modernisation du système d'assainissement des eaux de la ville. Il souhaite étendre les installations de loisirs aux communautés de Sage Creek, Royalwood et Bonavista, qui se trouvent désormais dans son quartier.

Janice Lukes : Waverley-Ouest

Janice Lukes a été élue sans opposition. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton

Élue sans opposition dans ce nouveau quartier né du découpage électoral, Janice Lukes a représenté pendant quatre ans l'ancien quartier de Winnipeg-Sud-Saint-Norbert.

Mme Lukes a été consultante indépendante en projets de développement d’infrastructures pendant 25 ans.

Elle veut mettre en place un plan stratégique des priorités, en plus d’un centre de loisirs pour le sud-ouest de Winnipeg. Elle s'engage aussi à poursuivre son combat contre les maisons de chambres illégales.

Et la question francophone?

Trois conseillers qui parlent français ont été reconduits dans leurs fonctions, soit Mathieu Allard, Brian Mayes et Jason Schreyer. À ces élus s'ajoute maintenant Sherri Rollins, qui le comprend et le parle également, et se dit consciente qu'il y a une population francophone dans son quartier.

Le moment est-il venu d'étendre les services en français à d'autres quartiers que ceux du district Riel (Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert), comme Fort Rouge? Sherri Rollins se dit prête à écouter. « Pour les citoyens francophones, je suis une amie, je suis en solidarité avec la population francophone. Mon nom de famille [d'origine] est Parent! »

Le maire Brian Bowman et le conseiller réélu Scott Gillingham avaient aussi déjà indiqué à Radio-Canada qu'il prennent des cours de français.