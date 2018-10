Un texte d’Esther Normand de La facture

Juillet 2018, Katia Senécal s’apprête à ouvrir une garderie à Laval. Il ne reste qu’une étape avant de réaliser son grand rêve : faire poser une clôture. Parmi quelques soumissionnaires, son conjoint et elle choisissent Clôture MJR.



Plusieurs éléments rassurent ces deux ingénieurs de formation : les réponses rapides de celle avec qui ils négocient, Annick, la soumission détaillée et le site web de la compagnie. Sur le site, on met les gens en garde contre les « jobbeurs » qui risquent de laisser les clients en plan.

Chantier déserté

Et pourtant, c’est exactement ce que fait Yvan Martel, le propriétaire de Clôture MJR. M. Martel, qui exécute les travaux avec deux employés, n’apprécie pas du tout un banal commentaire de Katia Senécal sur la finition. Il décrète l’arrêt immédiat des travaux. Médusée, Mme Senécal se tourne vers Annick, qui gère le chantier.

Katia Senécal Photo : Radio-Canada/La facture

Je lui ai demandé pourquoi ils partaient, pis elle m'a regardée en me disant que c'est d’un ébéniste dont j'avais besoin […], que c'est 1500 $ pour le bois qui reste sur le terrain, pis qu'elle s'en va, pis que je m'arrange avec mes troubles. Katia Senécal

Sous la pression d’Annick, Katia Senécal lui a déjà donné 5500 $, soit plus de la moitié du montant de près de 10 000 $ prévu au contrat. Malgré ses efforts pour convaincre Clôture MJR de revenir, la compagnie ne terminera jamais les travaux à peine entamés. Tout ce qui a été fait, c’est l’installation des poteaux. Et cela a été très mal fait, au grand désespoir de la cliente.

Une récidiviste à l’oeuvre

Katia Senécal apprendra plus tard une nouvelle stupéfiante : Annick est en fait Éloé Petit-Trudel. Celle-ci a fait l’objet d’un reportage de La facture il y a près de cinq ans. Elle utilisait un nom d’emprunt dans ses activités de pose de clôtures. Les compagnies pour lesquelles elle travaillait ont aussi changé de nom à plusieurs reprises. Mme Senécal reste sans voix :

Je ne pouvais pas croire que c'était la même dame avec qui j'avais fait affaire, avec qui j'avais parlé face à face, c'était elle que je voyais dans l'écran de la télé. Je n'en revenais pas. Katia Senécal

La sergente-détective Kateri Pelland, de la police de L’Assomption, a enquêté dès 2012 sur Éloé Petit-Trudel pour fraude et utilisation de faux documents dans des contrats de pose de clôtures. Elle a passé deux ans à mener son enquête de L’Assomption à Richelieu, en passant par Montréal et Châteauguay. Ses efforts ont mené à une peine d’emprisonnement.

Kateri Pelland, sergente-détective de la police de L’Assomption Photo : Radio-Canada/La facture

Vingt-quatre plaignants dans notre dossier, qui a mené à 75 chefs d'accusation contre madame. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 14 mois de détention assortie d'une probation. Le montant global de la fraude était autour de 80 000 $. Kateri Pelland, de la police de l’Assomption

D’autres victimes

Nous avons retrouvé d’autres victimes du couple, dont Louis Bélanger et Marie-Ève Lemieux, de Longueuil. Ils ont fait affaire avec Clôture MJR à l’été 2016. Leur constat : plus de 6000 $ pour des travaux bâclés et un bois de mauvaise qualité, alors qu’on leur avait promis du cèdre rouge.

Louis Bélanger montre les défauts dans la clôture. Photo : Radio-Canada/La facture

M. Bélanger ne décolère pas depuis sa mésaventure. « Je ne peux pas croire que ces salauds-là sont encore sur la rue en train de poser des clôtures. » Sa conjointe, elle, reste marquée par l’intimidation dont elle a été témoin au moment de l’exécution des travaux.

Marie-Ève Lemieux Photo : Radio-Canada/La facture

Il y a eu des menaces, vraiment des menaces qui ont été portées envers mon voisin qui était présent à ce moment-là. "Si t'es pas satisfait de la clôture, on va tout simplement la briser avec une masse, qu'est-ce que tu veux", avec quelques sacres. Marie-Ève Lemieux

Alan Dahan garde aussi un très mauvais souvenir de sa rencontre avec le couple de Clôture MJR. Ce fournisseur de Longueuil a croisé le chemin d’Éloé Petit-Trudel et d’Yvan Martel en janvier 2017.

Alan Dahan, fournisseur de clôtures de Longueuil Photo : Radio-Canada/La facture

J'ai commandé les matériaux, et quand c'est arrivé, ils ont récupéré les matériaux. Ils m'ont donné un chèque sans provision et sont disparus. Alan Dahan, fournisseur de clôtures

Le montant du chèque sans provision s’élevait à plus de 4600 $. Cela s’ajoute aux centaines de dollars de matériel impayé. Quand Alan Dahan a menacé de dénoncer la fraude à la police, Yvan Martel l’a insulté et intimidé.

Nous avons reçu un courriel de l’avocat du couple de Clôture MJR, affirmant que c’est un litige commercial qui l’oppose à Alan Dahan. Yvan Martel et Éloé Petit-Trudel ont pris possession des clôtures qui se sont avérées, selon eux, de mauvaise qualité. Pourtant, ils n’ont pas retourné ce matériel qu’ils n’ont jamais payé.



La Facture a tenté de confronter Éloé Petit-Trudel, alias Annick, et Yvan Martel pour qu’ils répondent aux questions soulevées par leurs clients. Munis de caméras cachées, nous leur avons fixé un rendez-vous pour une soumission. Mais quand nous avons révélé notre identité, ils ont fui nos caméras sans répondre à nos questions.

D’autres accusations

Nous avons découvert au palais de justice de Saint-Jérôme qu’Yvan Martel et Éloé Petit-Trudel sont accusés de vol et de recel. On leur reproche d’avoir volé les meubles d’une maison louée. Une valeur de plus de 5000 $.

Éloé Petit-Trudel Photo : Radio-Canada/La facture/Image tirée du tournage avec la caméra cachée

Éloé Petit-Trudel est également accusée de ne pas avoir respecté ses conditions de probation dans 11 dossiers. Pendant deux ans après sa sortie de prison, il lui était strictement interdit de travailler pour une compagnie de construction.



Katia Senécal, elle, a décidé de porter plainte à la police de Laval à la fin de juillet 2018. La police de Laval n’a pas encore assigné un enquêteur au dossier en raison de la hausse du nombre de plaintes pour fraude. Mais elle assure qu’elle le fera sous peu.

Mme Senécal a utilisé le matériel laissé par Clôture MJR dans son garage et a demandé à un autre entrepreneur de lui poser sa fameuse clôture. Elle a alors pu enfin ouvrir sa garderie.