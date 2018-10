Un texte de Jean-Philippe Martin

L'athlète de 22 ans ne pourra aider son équipe lors du championnat qui se déroulera du 1er au 4 novembre à l'Université Acadia en Nouvelle-Écosse.

La saison universitaire 2018 de Justine Pelletier a pris fin avant même qu’elle ne commence.

En juin dernier, lors d’un match du circuit civil avec le Club de rugby de Québec, des joueuses sont tombées sur sa jambe gauche.

Son genou a cédé sur le coup: elle a subi des ruptures aux ligaments croisé et collatéral médial.

Le verdict est alors sans appel: elle ne sera pas de retour sur le terrain avant le mois de mai 2019.

« J’aime mon sport, c’est ma passion, dit la jeune femme de Rivière-du-Loup. J’aime ça jouer au rugby et là je dois regarder les autres s’amuser sur le terrain. »

Quand tu passes de huit entraînements par semaine et être au top de sa forme à ne plus être capable de marcher et perdre de la masse musculaire et tout le travail que tu as fait, c’est frustrant. Justine Pelletier, membre de l'équipe de rugby, Rouge et Or

Justine Pelletier a été nommée athlète féminine de l'année chez le Rouge et Or de l'Université Laval l'an dernier. Photo : Radio-Canada/Mathieu Belanger

Longue rééducation

Justine Pelletier a subi une opération chirurgicale il y a sept semaines. Une partie de tendon d’un de ses muscles ischiojambiers lui sert maintenant de ligament au genou.

À la salle d’entraînement du PEPS de l’Université Laval, elle effectue des exercices simples pour renforcer son genou.

« Mon genou progresse très bien, j’ai un très bon suivi. Je fais les étapes comme il le faut, mais il faut parfois qu’on me mette les freins », avoue-t-elle.

Le kinésiologue Léandre Gagné travaille avec Justine depuis quatre ans.

Bientôt, il prendra la relève des physiothérapeutes. Mais déjà, il se dit encouragé par le travail accompli jusqu’à maintenant par l’athlète féminine de la dernière année chez le Rouge et Or.

« Je vois que ça évolue très bien. Je sais que lorsqu’on va y aller avec des exercices plus dynamiques, ça va être facile de progresser là-dedans. Justine est une très bonne athlète qui contrôle bien le mouvement. Elle connaît bien son corps. »

Une fille d’équipe

En plus de perdre Justine Pelletier, membre de la première équipe d’étoile au pays l’an dernier, le Rouge et Or a dû se débrouiller cet automne sans Fabiola Forteza et Anne-Charlotte Beaulieu, aussi blessées.

« Ç’a donné un gros coup à l’équipe, explique Justine, mais on a beaucoup de profondeur et de bonnes recrues qui sont rentrées. Je suis très satisfaite du résultat. Les filles ont montré beaucoup de caractère, surtout pour une jeune équipe qui compte près de 50% de joueuses de première année. »

Malgré l’adversité, le Rouge et Or a réussi se qualifier pour le championnat canadien, où l’équipe avait perdu en finale l’an dernier.

En attendant d’être de retour au sommet de sa forme, Justine Pelletier aide son équipe du mieux qu’elle peut.

Elle a fait le voyage vers Ottawa où aura lieu vendredi la finale provinciale et elle ira en Nouvelle-Écosse pour le championnat canadien la semaine prochaine.

À défaut de transporter le ballon sur le terrain, elle s’assurera que ses coéquipières ne manquent de rien durant ces matchs cruciaux, que ce soit nourriture ou boisson énergisante.

« J’ai toujours été une fille d’équipe. Je n’ai pas été là à tous les entraînements, mais tous les matchs et les autres activités d’équipe, j’étais là aussi. Je mets la main à la pâte comme je peux. Mais là, le mental est prêt à retourner. J’ai vraiment hâte de retourner au jeu. »