« Je me disais que la vie est courte et que c'était le moment de le faire, explique simplement Dan Friesen, qui depuis 20 ans cultive pour le plaisir des citrouille géantes, sur sa propriété de Landmark située à 30 kilomètres au sud-est de Winnipeg.

Il explique avoir vu il y a plusieurs années quelqu'un s'asseoir dans une citrouille creusée.

« Je me suis dit que ce serait quelque chose à faire, si j'arrive à faire pousser quelque chose d'assez gros pour supporter mon poids », raconte Dan Friesen.

Il souhaitait aussi que ses enfants aient quelque chose à raconter au sujet de leur père.

Et cette année, pour la première fois, une de ses citrouille a dépassé les 450 kilogrammes et atteint une hauteur d'un mètre et une largeur de 1,20 mètre.

Dan Friesen n'a pas hésité longtemps.

Je savais que c'était la bonne. Dan Friesen

La partie la plus délicate a été de déplacer la citrouille sur des rochers pour la mettre à l’eau sans la faire basculer ni la casser. Photo : Dennis Fast

Après avoir présenté sa citrouille lors d'un concours où elle est arrivée en 17e place, Dan Freisen s'est ensuite attaqué à la cucurbitacée, armé de sa machette... et de beaucoup de patience.

La fabrication d'un bateau

Il a d'abord découpé un morceau de la citrouille avant de la vider. Il a ensuite installé un petit moteur électrique à l'arrière, soutenu en place à l'aide de pièces de bois, puis s'est rendu chez un ami qui réside près de Steinbach, où se trouve une gravière inondée qui tient désormais lieu de lac artificiel.

La partie la plus périlleuse de l'opération a été de transporter la citrouille par dessus les graviers, pour la mettre à l'eau sans qu'elle se renverse, se brise ou roule jusqu'au lac et coule.

« Mais une fois que nous l'avons mise à l'eau, elle a flotté », se félicite Dan Friesen.

Il raconte qu'il a peiné à trouver son équilibre au début, mais qu'une fois calé bien au fond de la citrouille, cette dernière s'est mise à voguer sur les eaux calmes du lac, portée par le moteur.

Pusieurs personnes ont pu monter à bord du SS Gourdo tout en restant au sec. Photo : Photo fournie par Dennis Fast

Après sa mise à l'eau réussie dans son bateau-citrouille baptisé SS Gourdo, les enfants de Dan Friesen ont à leur tour essayé l'embarcation tout en restant au sec.

« Si vous trouvez la gravière, vous devriez voir la citrouille qui est encore là-bas. Nous devons d'ailleurs aller la chercher », précise Dan Friesen.

25 kilos par jour

Son prochain défi : faire pousser une citrouille qui puisse obtenir un meilleur classement lors d'un concours. Il veut aussi immortaliser le processus en documentant sur vidéo le processus de développement du fruit gargantuesque, qui peut grossir de 25 kilos par jour au plus fort de la saison.

Quant à la traditionnelle tarte à la citrouille, Dan Friesen a aussi été bien servi. Le morceau qu'il a prélevé pour vider sa citrouille contenait assez de chair pour nourrir 15 personnes.