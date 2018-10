Jair Bolsonaro a toujours été près des soldats brésiliens. Ancien capitaine d’armée, il fait partie de ses réservistes.

Il faut dire qu’au Brésil, contrairement à plusieurs pays d’Amérique latine, l’institution militaire n’a pas été discréditée par son passage au pouvoir.

En 1966, la journaliste Judith Jasmin se rend au Brésil. Nous sommes deux ans après le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil dans ce pays.

Judith Jasmin nous livre un reportage à l’émission Le sel de la semaine le 14 juin 1966 et qui nous montre plusieurs évaluations contradictoires de la dictature brésilienne.

Judith Jasmin interviewe plusieurs Brésiliens pour ce reportage. Deux de ses invités représentent deux visions particulièrement aux antipodes du Brésil sous le joug militaire.

D’un côté, la sociologue Maria Isora Pereira de Queroz dénonce la répression pratiquée par les militaires pour mater la dissidence politique dans les universités.

De l’autre côté se trouve Julio Mesquita, éditorialiste du journal de la haute finance brésilienne O Estado . Il regrette que les militaires aient été trop modérés dans ce qu’il appelle « l’assainissement » du Brésil.

« L’assainissement » que souhaitait Julio Mesquita, c’était que les militaires éliminent la menace du communisme qui effraie les classes possédantes du pays.

Julio Mesquita ne souhaitait pas nécessairement que les soldats retournent rapidement dans leurs casernes.

Voilà le portrait que dessine le journaliste Bertrand de la Grange à l’animatrice Denise Bombardier dans une entrevue présentée à l’émission Le Point le 6 avril 1984.

En 1979, les militaires brésiliens décident qu’ils doivent retourner dans leurs casernes. Ils ne le feront pas à n’importe quelle condition.

Un des éléments essentiels pour comprendre le système politique actuel au Brésil, c’est que les militaires n’ont pas cédé le pouvoir en 1985 parce qu’ils étaient discrédités.

Ayant réussi à garder leur prestige, ils vont démocratiser à petites doses le Brésil entre 1979 et 1985.

La démocratie dont les officiers sont en train d’accoucher devra être sage.

Surtout, elle ne cherchera pas à se venger des abus commis contre les droits de la personne ou encore la très piètre gestion économique des juntes militaires.