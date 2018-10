Une trentaine d’employés assemblent quotidiennement une centaine de vélos de type Bixi, dont certains avec assistance électrique.

En louant cet espace de 15 000 pieds carrés, le manufacturier augmente de 50 % sa superficie de production.

« C'est plus directement sur la ligne. On sauve des coûts et des délais aussi Les infrastructures ici sont meilleures pour le chargement de vans et la réception du matériel », explique le superviseur de la ligne d’assemblage chez Cycles Devinci, Daniel Boivin.

Des vélos internationaux

La direction de Cycles Devinci a investi 200 000 $ pour agrandir sa ligne de production et réaliser les milliers de vélos commandés.

Depuis 2 semaines, déjà 700 bicyclettes ont été conçues sur cette ligne de montage, des vélos destinés aux villes d'Honolulu, Buenos Aire et Barcelone.