Un texte d'Eve Caron

L'OCS dit avoir traité « plus de 100 000 commandes » en ligne depuis la légalisation du cannabis au Canada le 17 octobre dernier.

Elle assure qu’elle ne manque pas de produits. Or, sur le site, on peut voir que certaines quantités de produits ne sont plus disponibles.

La Société ontarienne du cannabis (OCS) annonce sur son site qu'à cause de « la demande extrêmement forte et des complications liées à la situation de travail à Postes Canada, les délais de livraison pourront être plus longs que prévu ». Photo : Société ontarienne du cannabis

Radio-Canada rapportait mercredi qu’une commande passée le jour de la légalisation n’avait toujours pas été reçue.

Le ministre ontarien des Finances, Vic Fedeli, explique que toutes les prédictions faites concernant la consommation de cannabis étaient basées sur des données douteuses.

Devinez quoi? Les criminels nous ont menti! Ils n’ont pas rapporté leurs ventes correctement, imaginez-vous. Vic Fedeli, ministre des Finances de l'Ontario

M. Fedeli ajoute que le nombre de commandes « dépasse toute attente, de loin ».

Grève à Postes Canada

La Société ontarienne du cannabis dit aussi avoir été touchée par la grève tournante des travailleurs de Postes Canada qui a touché Windsor lundi et la grande région de Toronto mardi et mercredi.

Début du graphique (passez à la fin) Certains clients ayant effectué des commandes le premier jour pourraient être davantage touchés par le conflit de travail actuel à Postes Canada. D’autres mises à jour suivront. Vous pouvez lire notre communiqué complet en cliquant sur le lien suivant : lien. pic.twitter.com/sAFTVcTpa4 — Société ontarienne cannabis (@ONCannabisFR) 24 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Selon Vic Fedeli, un plan d'action a été mis sur place au cas où une grève générale serait déclenchée. Toutefois, il ne veut pas préciser la nature de ce plan.

Le chef du Parti vert et député, Mike Schreiner, croit pour sa part que le gouvernement a échoué dans ce dossier.

« L’objectif numéro un de la légalisation du cannabis, c’était de se débarrasser du marché noir. Si l’on ne peut pas y avoir accès légalement avec le site web du gouvernement, les gens se tourneront donc vers le marché noir. Ce n’est pas correct », conclut Mike Schreiner.