Avec les informations de Boualem Hadjouti

Au cours de la dernière campagne électorale, la CAQ a réitéré son désir de modifier le modèle des commissions scolaires.

La semaine passée, le nouveau ministre de l'Éduction Jean-François Roberge a présenté ses priorités aux représentants des commissions scolaires du Québec.

Le président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Daniel Camden, qui était présent à la rencontre, dit vouloir profiter des deux années à venir pour prouver l'importance du rôle que jouent les élus scolaires.

Mr Roberge nous a expliqué qu'on était là au moins pour les deux prochaines années, ce qui nous laisserait finir notre mandat. Il n'a pas parlé d'abolition. Je crois qu'on a une belle opportunité pour lui montrer dans les deux prochaines années l'importance des élus scolaires comme pare-feu à des décisions qui pourraient être prises à Québec, à l'importance surtout dans les petits milieux comme Rouyn-Noranda d'avoir des élus scolaires qui peuvent prendre le pouls de ce qui se passe dans le territoire et s'assurer d'avoir une juste répartition des ressources , indique-t-il.

Agrandissement d'écoles

Par ailleurs, Daniel Camden rappelle que parmi les priorités qu'il va défendre, on retrouve les projets d'agrandissement de plusieurs écoles, à commencer par Le Prélude.