Un texte de Marie-Hélène Ratel

La course RACE contre les drogues se tient chaque année dans la région de Simcoe, mais pour la première fois, les 11 ateliers étaient tous donnés dans les deux langues officielles.

Les activités de sensibilisation sont organisées en collaboration notamment avec la Santé publique du district de Simcoe Muskoka et les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir.

Grâce à beaucoup d’efforts des différents partenaires, tout le personnel nécessaire a été recruté pour rendre l’événement bilingue.

L’agente de liaison communautaire du Conseil scolaire Viamonde, Karine Barrass, espère que cela créera un précédent. Pour l’instant, les autres courses RACE qui ont lieu dans d’autres villes de la région de Simcoe sont seulement en anglais.

Ça fait des années qu’on travaille à ce projet pour que ça devienne bilingue. On a eu un soutien général de la communauté francophone, mais aussi de la communauté anglophone. Karine Barrass, agente de liaison communautaire du Conseil scolaire Viamonde

Les jeunes devaient porter des lunettes qui leur faisaient perdre l'équilibre tout en tentant de marcher sur une ligne droite. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Certains ateliers portaient sur les risques liés à la consommation de drogues, dont le cannabis qui a été légalisé le 17 octobre.

Dans ce contexte, les différents intervenants, dont la Police provinciale de l’Ontario, continuent de diffuser leur message lié aux risques pour la santé.

Même si c’est légal, il y a quand même des dangers associés à la drogue. On veut être là, on veut en parler, on veut être certain que le message passe. Kelly Wiltshire, sergent de la Police provinciale de l’Ontario

Les activités ciblent directement les jeunes de 10 et 11 ans, alors qu’ils fréquentent toujours l’école élémentaire.

Deux élèves du secondaire, Emma Reynolds et Maddy Ealey, étaient sur place pour sensibiliser à leur tour les plus jeunes. Elles ont pris part à la course RACE il y a quelques années.

C’est lorsqu’elles ont fait la transition de l’élémentaire au secondaire qu’elles ont constaté que certains jeunes consommaient de la drogue.

Emma Reynolds et Maddy Ealey, élèves au secondaire, ont expliqué lors d'un atelier comment refuser de la drogue. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Je vois beaucoup de drogue à l’école et je veux aider les élèves à dire non. Des gens m’en ont déjà proposé et j’ai dit non. Emma Reynolds, élève de 10e année

Sous forme d’improvisation, elles ont donné des astuces aux jeunes pour refuser de la drogue si on leur en propose, comme en disant non fermement, ou en changeant le sujet de la discussion.