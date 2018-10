Le Musée, financé par la Municipalité et le district régional de Peace River, abrite la plus importante collection de fossiles de dinosaures de la Colombie-Britannique et il est situé dans une zone unique, où ces fossiles abondent.

Il est en difficulté depuis le 10 avril 2018, lorsque le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler son financement annuel de 200 000 $. Ce dernier jugeait que l’établissement devait modifier son approche muséale considérée comme trop scientifique.

Sans financement, le musée avait alors fermé ses portes jusqu'en juin, le temps d'amasser assez de fonds pour ouvrir ses portes durant l’été

Un os fossilisé d'un dinosaure trouvé dans la région de Tumbler Ridge et exposé au musée de la ville. Photo : Jim Kincaid

Un sondage sur le financement du musée et sur son orientation a toutefois été réalisé lors des élections municipales. Les habitants avaient le choix entre annuler le financement, le maintenir et conserver le même mandat ou maintenir le financement et rendre le musée plus attrayant pour les familles.

Parmi les personnes qui ont répondu au sondage, 586 favorisent le maintien du financement du musée, dont 381 qui souhaitent un changement d’orientation.

Les résultats du sondage vont permettre de guider le nouveau conseil municipal. Keith Bertrand, maire élu de Tumbler Ridge

Découvertes en 2008 dans le nord-est de la Colombie-Britannique, ces empreintes de dinosaures datent probablement plus de 100 millions d'années. Photo : La Presse canadienne/Rich McCrea

Nous ne sommes jamais opposés à ce que certaines conditions soient rattachées à notre financement […] Nous sommes heureux que tant de gens nous soutiennent. Charissa Tonnesen, présidente, Tumbler Ridge Museum Foundation

À la fin de l’été, le ministère de la Culture et des Arts a embauché un consultant spécialisé en musées de petite taille qui doit travailler avec toutes les personnes concernées pour faciliter la transition et la survie de la collection.

Le musée est né après la découverte, en 2000, de traces de dinosaures fossilisées le long d’un ruisseau. Depuis, des centaines d’autres fossiles et des impressions dans la pierre ont été découvertes. La création d’une fondation pour gérer la collection en 2004 a mené à son installation dans une école primaire abandonnée.

Depuis, le Musée est devenu un élément important de la stratégie de développement régional, entre autres, parce que le gouvernement du district de Tumbler Ridge s’est vu attribuer le statut de Géoparc par l’UNESCO, notamment à cause de la présence des fossiles dans la région.