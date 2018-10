Cependant, le groupe assure que ce repli est lié à ses efforts pour rendre la plateforme plus « saine ». Le réseau social tente en particulier de se défaire des utilisateurs qui tenteraient de se servir du site à des fins de propagande. Au cours des derniers mois, des centaines de comptes manipulés depuis la Russie ou l'Iran pour mener des campagnes d'influence ou de désinformation ont été bloqués.

« Nous parvenons à mieux détecter et retirer les comptes qui relèvent de pollupostage ou sont suspicieux dès l'inscription », a indiqué le patron du groupe Jack Dorsey lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Comme Google et Facebook, Twitter a été accusé ces derniers mois d'inaction face à l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 ou aux tentatives de manipulation de l'opinion publique à l'approche des élections législatives américaines du 6 novembre.

Voir à long terme

Le groupe avait prévenu que ces efforts allaient avoir un impact négatif sur le nombre d'utilisateurs mensuels à court terme, mais c'est « à long terme un facteur de croissance », a assuré M. Dorsey. Twitter impute aussi la baisse des abonnés à l'entrée en vigueur en mai en Europe du Règlement général sur la protection des données (GDPR).

En parallèle, le chiffre d'affaires de Twitter a encore progressé, de 29 % sur un an, à 758 millions $ US, grâce notamment à des revenus publicitaires en forte hausse. Le titre gagnait donc près de 15 % à l'ouverture de la Bourse de New York jeudi.