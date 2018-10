Un texte de Frédéric Pepin

Le député néo-démocrate de Kingston, Ian Arthur, a interpellé le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Michael Tibollo, lui demandant si les corps policiers recevront l’argent qui leur a été promis.

Le député néo-démocrate pour Kingston et les Îles, Ian Arthur. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Le gouvernement a gelé la subvention du programme d’efficacité et de modernisation des services policiers​​, une aide financière approuvée par la province, qui devait permettre de payer des équipes de premières lignes à Kingston. Pourquoi est-ce que le gouvernement coupe le salaire des policiers? Ian Arthur, député néo-démocrate de Kingston et les Îles

Selon le député Ian Arthur, le gouvernement a déjà réduit le financement accordé aux programmes de santé mentale. Selon lui, la subvention aurait permis au personnel d’être mieux outillé pour intervenir auprès de criminels qui ont des problèmes de santé mentale.

Le ministre Tibollo répond que la sécurité publique est la priorité de son gouvernement, mais qu’en raison de la situation financière de la province, des révisions sont nécessaires.

Le ministre de la Sécurité publique et des Services correctionnels Michael Tibollo Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario