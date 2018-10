Elle envisage d'offrir la liaison entre Vancouver et Winnipeg le 29 octobre juste avant la fin des services de Greyhound, prévue le 31 octobre.

Greyhound avait annoncé en juillet qu'elle cesserait de desservir l'Ouest canadien. Le seul trajet épargné par cette décision est celui entre Vancouver et Seattle, aux États-Unis.

Rider Express détermine actuellement où elle prendra et déposera les passagers. Elle doit aussi mettre à jour les informations sur son site Internet au sujet de ses services et de ses tarifs.

« Nous travaillons fort pour que les services soient prêts. Si tout va bien, nous serons prêts », explique le propriétaire de l’entreprise, Firat Uray.

Rider Express possède six autocars capables de transporter 55 passagers. Deux doivent faire la route entre Calgary et Vancouver et un autre fera le trajet entre Calgary et Winnipeg, sept jours par semaine.

La tarification doit être semblable à celle offerte par Greyhound, mais M. Uray affirme qu’il s’agit d’un test pour voir si le modèle est viable. Les prix pourraient donc augmenter. Il ajoute que de 15 à 20 passagers doivent monter à bord des autocars pour que les trajets soient rentables. Selon lui, les points d’embarquement et de débarquement seront plus petits et coûteront moins cher à l’entreprise.

D'anciens chauffeurs de Greyhound ont également été embauchés pour conduire les autocars. Les véhicules offriront le wi-fi, un système de divertissement vidéo et de l’eau.

Le trajet entre Vancouver et Calgary doit durer 12 heures, car les autocars feront des arrêts moins fréquents, selon Rider Express.

Avec des informations de Colin Hall, CBC News