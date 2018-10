Avec les informations d'Annie-Claude Luneau

La première est de faciliter l'accès aux soins de première ligne et de proximité, notamment en permettant aux gens de la région d'avoir accès à u médecin de famille.

Présentement, 80 % des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue sont pris en charge par un médecin, un nombre que souhaite augmenter le président-directeur général du CISSS, Yves Desjardins.

L’objectif c’est 85%, et de faire en sorte que les gens aient accès à un médecin de famille. On a mis en place les guichets d’accès aux médecins de famille. Certains de ces guichets, à l’heure où on se parle, sont vides. On invite donc la population qui souhaite avoir un médecin de famille à s’inscrire , soutient-il.

La deuxième priorité du conseil d’administration est d'améliorer les liens avec les partenaires des différentes MRC de la région.

La troisième est de faire du CISSS un employeur de choix, notamment en mettant en œuvre les conventions collectives négociées l'an dernier avec les syndicats.

On est en pénurie. Le taux de chômage est très bas en Abitibi-Témiscamingue. Donc pour le recrutement dans la région, on est obligés de recruter à l’extérieur. Comment on va faire ça? On veut s’entendre avec nos syndicats pour regarder ensemble si on peut être des partenaires? Pouvons-nous travailler ensemble dans le même principe? Tout cela est dans nos plans d’action pour attirer les gens qui viennent d’ailleurs, que ce soit des professionnels de Montréal, de Québec, même des gens qui sont à l’extérieur du pays , dit M. Desjardins.

