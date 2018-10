Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Après avoir connu un bon début de saison dans la Ligue américaine avec Providence, le défenseur de 21 ans a été rappelé mercredi par les Bruins pour affronter les Flyers de Philadelphie.

C'est le but de tout joueur qui joue dans la Ligue américaine de recevoir ce coup de fil-là, donc c'est excitant et j'ai très hâte de pouvoir commencer et de pouvoir jouer ma première partie dans la Ligue nationale. Mon directeur général m'a assuré que je jouais ce soir, donc à partir de là c'est à moi de faire le boulot et de rester le plus longtemps possible , a-t-il confié à l'émission Des matins en or.

Comment l'ex-capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda vit-il avec le fait de porter l'uniforme des méchants Bruins de Boston?