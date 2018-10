Le président-directeur général du COREM, Francis Fournier a confirmé que 35 « experts de très haut niveau » avaient été mis en lock-out lundi à la suite d'une journée de grève.

« On ne voulait pas se retrouver dans une situation où on a une journée de grève ici et là. [On l'a fait] dans le but de préserver nos opérations. C'est la raison pour laquelle on a décrété un lock-out : dans le but d'assurer un cadre favorable et prévisible pour les travaux en cours », a-t-il expliqué.

Quelque 110 employés - des techniciens en laboratoire, des technologues et des employés d'usine - sont toujours au travail.

Les employés concernés sont membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

« On a été un peu surpris, après avoir fait une journée de grève, pour manifester l'insatisfaction de nos membres par rapport aux demandes de l'employeur de mettre en péril la sécurité d'emploi, de pouvoir mettre nos membres à la porte aussi facilement qu'un claquement de doigts », a déclaré le président du SPGQ, Richard Perron.

Manifestation

Des employés ont manifesté jeudi devant les bureaux du MERN, qui finance en partie le COREM.

« Le SPGQ demande donc au MERN de faire pression pour que cesse ce lock-out », peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi.

Radio-Canada a obtenu une copie d’un courriel envoyé aux employés par le comité de négociations. « Vous avez compris que l'enjeu n'est pas tant salarial, c'est plutôt le principe universel de la sécurité d'emploi basée sur l'ancienneté qui est mis à mal. »

Les syndiqués « refusent les mises à pied arbitraires que préconise l'employeur ».

La conciliation travail-famille est aussi au coeur du conflit de travail.

Le COREM est une organisation vouée à la recherche et au développement, à laquelle siègent de grandes compagnies minières et qui est subventionnée par le gouvernement du Québec. Elle offre divers services aux entreprises minières.