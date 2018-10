Le promoteur privé Vandyk rénovera et ajoutera de nouvelles fonctionnalités à la station existante en échange de l'obtention du droit d'aménagement au-dessus de la gare GO de Mimico.

Le gouvernement de l'Ontario et Metrolinx considèrent que l'accord est une victoire pour les contribuables et les utilisateurs du transport en commun.

« En travaillant avec les entreprises pour développer ce site, nous tenons notre promesse de rendre l'Ontario ouvert aux affaires, tout en réalisant ce travail à moindre coût pour les contribuables », dit le ministre des Transports, John Yakabuski.

Selon le ministre des Transports, John Yakabuski et le chef de la direction de Metrolinx, Phil Verster, le réaménagement de la station n'entraînera aucun coût direct pour le public.

Ils espèrent que ces travaux d'amélioration conduiront à une augmentation de l'achalandage de la gare.

Permettre aux promoteurs de construire au-dessus des gares de transport en commun en échange de la construction de nouvelles installations réduit le coût des projets d'expansion du transport en commun pour les contribuables et crée des collectivités à usage mixte dans nos gares Communiqué de presse du gouvernement de l'Ontario

« La nouvelle gare GO de Mimico comprendra un nouveau bâtiment de gare accessible, des tunnels piétonniers et des ascenseurs, des quais rénovés et de nouvelles entrées à la gare et du stationnement souterrain », écrit le gouvernement de l'Ontario par voie de communiqué.

La station elle-même devrait coûter 102 millions de dollars.

Metrolinx avait précédemment conclu une entente avec un autre promoteur pour la construction d'un nouveau terminal de bus GO et d'un complexe de bureaux derrière la gare Union en 2017.

Une station temporaire devrait être en place d’ici 2023. Photo : Radio-Canada/Ed Middleton

La gare GO de Mimico a été construite en 1967, lors du premier lancement de GO Transit. La station accueille actuellement 1 200 usagers quotidiens et ce chiffre devrait tripler d'ici 2031.

Metrolinx et Vandyk n’ont pas encore négocié de date d'échéance pour la station.

Metrolinx souligne que, malgré la participation d'un promoteur privé, l'organisme de transport en commun contrôlera certains aspects du projet, tels que les délais et les particularités des gares.