Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

C'est une employée qui a signalé à la direction du Domaine des bâtisseurs qu'une résidente avait été maltraitée par une préposée, le 24juillet 2018. Comme le demande le protocole, le ministère du Développement social a dû faire enquête pour confirmer ou infirmer les faits allégués. C'est au début du mois d'octobre que le Ministère a fait connaître les conclusions de l'enquête. Selon le rapport, les allégations de maltraitance étaient sans fondement.

La direction de la résidence se dit satisfaite des résultats. Dès le lendemain du dépôt de la plainte, l'administration a d'ailleurs elle aussi déclenché sa propre enquête qui a mené à la même conclusion.

Des recommandations pour un meilleur climat

Dans son rapport, le ministère du Développement social a tout de même émis trois recommandations afin de s'assurer que le foyer de soins conserve un climat sain entre les employés et les résidents.

Tout d'abord, il recommande d'offrir un encadrement aux employés afin de mieux répondre à leurs besoins et à leurs défis. Par la suite, de leur offrir un soutien pour qu'ils soient en mesure de mieux gérer leurs émotions. En troisième lieu, le Ministère recommande de travailler en collaboration avec l'agent de soutien du ministère, le tout pour assurer un environnement sain pour les résidents.

Le ministère du Développement social a émis trois recommandations. Photo : Radio-Canada

La direction du Domaine des bâtisseurs dit accueillir favorablement les recommandations et affirme faire des efforts constants pour y répondre. Selon la présidente du conseil d’administration des Résidences Jodin, qui gère le foyer de soins, ces mesures sont appliquées depuis l’ouverture. Ils sont accompagnés depuis toujours, explique-t-elle. Mais je vous dirais que depuis la dernière année et demie il y a de plus en plus d'efforts qui sont mis .

Pénurie de main-d’œuvre

La présidente du Conseil d'administration, France Marquis, avoue que la pénurie de main-d’œuvre pourrait avoir eu un lien avec l'incident qui s'est produit durant la période des vacances. Mais elle assure que la situation est maintenant rétablie, et que des efforts ont été faits pour assurer un service adéquat pour les résidents.

On a pris des mesures aussi pour pallier cette pénurie-là. Il y a eu du recrutement qui a été fait. Il y a des moments donnés ou il y a eu des lits qui se sont libérés et qu'on n'a pas remplis immédiatement parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources pour donner les soins. France Marquis, présidente du conseil d’administration, Les Résidences Jodin

France Marquis affirme que bien qu'il reste quelques postes à combler, le recrutement supplémentaire a permis d'améliorer la situation pour le personnel et les résidents.