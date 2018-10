Le port de Trois-Rivières a d'ailleurs accueilli près de 9000 visiteurs cette saison. Il s’agit d’un bilan inégalé jusqu'à présent.

Par ailleurs, le port a toujours l'intention d'accueillir des navires de croisière durant l'hiver, mais des discussions doivent encore avoir lieu avec des compagnies de croisière.

Dans les semaines qui viennent, on a des rencontres avec les autres ports du Québec, aussi avec Cruise Canada-New England association , indique le coordonnateur au tourisme d’affaires et de croisières d’IDE Trois-Rivières, Jean Perron. On a une rencontre à Halifax pour voir quels sont les enjeux et les prévisions pour tout ça.

Les premiers navires pourraient accoster à l'hiver 2020-2021.