Un texte de Jean-Marc Belzile

Michel Fortin a toujours choisi d'encourager l'achat local.

Ayant besoin de travaux sur son véhicule, il a donc fait affaire avec un carrossier de Rouyn-Noranda.

Intact Assurances lui a permis de choisir le carrossier de son choix comme la loi l'exige, mais refuse toutefois de lui rembourser la totalité de la facture.

Eux autres, ils payaient un montant X, et si je voulais faire affaire local je devais payer la différence. Donc, faire mon service local je payais plus cher, j'étais contre ce principe. Michel Fortin

Michel Fortin doit débourser 292 $ supplémentaire pour combler la différence.

C'est comme une deuxième franchise qu'on a. Je peux me permettre de la payer pour mon principe de l'achat local, mais les compagnies d'assurances doivent avoir beaucoup de clients dans la région, c'est beaucoup d'argent qui n'est pas investi localement, ajoute-t-il.

Une situation anormale

Cette situation n’est pas normale estime l'avocat Richard Arcand de la firme Huppé Arcand Martin.

Il n'y a aucune raison que l'assureur refuse de payer ce montant. Me Richard Arcand

Les carrossiers de la région réclament un tarif de 82 $ de l'heure alors qu'Intact rembourse uniquement pour 58 $ de l'heure

Selon Richard Arcand, un assureur peut refuser un montant jugé déraisonnable, mais à son avis, ce n'est pas le cas dans cette situation.

Une différence de 15,20,30 % ne peut pas justifier que l'assureur exige que ce soit un autre réparateur que celui choisi par l'assuré. D'aucune manière, une différence de ce montant ne peut être considérée comme déraisonnable et justifier un refus par l'assureur , ajoute Me Richard.

Le directeur principal aux communications chez Intact Assurances, Jason Patuano assure que les carrossiers de la région demandent 25 % plus chers que la moyenne provinciale.

Selon lui, même en envoyant les véhicules à l'extérieur de la région, Intact Assurances économise de l'argent.

Vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit le client qui paie. Jason Patuano

Dans ce contexte, c’est qu’on a fait appel à différentes ressources, soit d'autres carrossiers locaux ou d'autres régions afin de pouvoir maintenir la prime d'assurances à un niveau raisonnable. Lorsqu’on parle d'une hausse de 25 % des réparations, ça en fait pas mal de voyages de véhicules pour rentabiliser cet aspect-là. Alors de notre côté, les calculs sont faits , ajoute M. Patuano.

Jason Patuano assure qu'il est fréquent que le client paie la différence lorsque le tarif est trop élevé.

Plusieurs propriétaires de véhicules voient leur voiture envoyée dans une autre région. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

Si le carrossier décide d'augmenter ses tarifs de presque 25 %. À ce moment ce n’est pas Intact qui charge le client, c'est le carrossier qui le fait. Dans cette optique, c'est ce que nous on dénonce, on ne veut pas prendre le client en otage parce qu'il doit être servi de la meilleure façon et ne doit pas être pris entre des décisions de tarifications faites par un regroupement de carrossiers qui semblent avoir les mêmes intérêts.

L’assuré choisit

À l'Autorité des marchés financiers, on dit s'attendre à ce que l'assuré choisisse lui-même son atelier de réparation.

Dans une situation où celui-ci n'exprime aucune préférence, il peut alors le référer au réparateur de son choix.

Les clients insatisfaits de leur service sont invités à déposer une plainte à l'Autorité des marchés financiers.

Richard Arcand croit que les assurés peuvent aussi poursuivre l'entreprise aux petites créances.