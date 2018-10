Sherbrooke est touchée depuis 4 h, et Red Deer, depuis 6 h.

La région de Toronto, qui était touchée par la grève mardi et mercredi, ne l'est plus.

Un médiateur spécial, Morton Mitchnick, a été affecté au dossier par le gouvernement pour faciliter les échanges entre les parties, plus tôt cette semaine. Mercredi, il a rencontré les représentants syndicaux en compagnie du directeur général du Service fédéral de médiation et de conciliation, Peter Simpson, pour déterminer la suite des choses.

La ministre responsable du dossier, Patricia Hajdu, espère que l'arrivée de ce médiateur spécial apportera une nouvelle perspective à la table des négociations, afin que les parties en arrivent à une entente acceptable pour tous.

« Le gouvernement croit au processus de négociation collective, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Nous faisons tout en notre possible pour aider les parties à conclure rapidement une entente qui satisfait tout le monde. »

La ministre dit avoir rencontré les représentants du syndicat et de Postes Canada afin d'encourager les deux parties à poursuivre leurs négociations, et elle promet de continuer « à suivre la situation de près ».

La grève tournante a débuté dans la nuit de dimanche à lundi, après 10 mois de négociation entre Postes Canada et le STTP dans le but de renouveler les conventions collectives des facteurs urbains et des facteurs ruraux et suburbains.

Le STTP regroupe 50 000 employés, dont 42 000 facteurs urbains et 8000 suburbains. Au Québec, le syndicat est affilié à la FTQ.