Être écrivaine et autiste : petit guide à l'usage des neurotypiques

Valérie Jessica Laporte explique qu'elle a besoin d’une quantité faramineuse de temps seule . Elle exerce donc son métier de designer graphique de la maison, ce qui lui permet de se reposer des stimuli et des interactions sociales tout en gagnant sa vie.

Parallèlement à son travail en graphisme, Valérie Jessica Laporte pratique la photographie depuis quelques années et écrit. Elle tient un blogue, Au royaume d'une Asperger  (Nouvelle fenêtre) , dans lequel elle raconte son quotidien.

En 2018, elle a soumis au Prix de la nouvelle Radio-Canada un texte très original qui nous plonge dans l'univers d’une enfant autiste. Sa nouvelle Méconnaissable a su impressionner le jury du prix et lui a valu une place de finaliste.

Selon l'autrice, le fait d'être une personne autiste influence tous les aspects de sa vie et de sa personnalité. Aujourd'hui, elle l'assume pleinement et en fait un moteur de création.

J’ai tenté longtemps d’être une pâle copie de ce que vous êtes. Je croyais qu’il était préférable que je sois plus proche de la normalité. Les gens qui m’entourent m’ont encouragée à libérer celle que je muselais et ils m’ont convaincue que, non seulement ils allaient m’aimer quand même, mais que j’allais me sentir mieux.

Valérie Jessica Laporte