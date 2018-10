Le rôle de la génétique dans l'orientation sexuelle suscite des débats depuis des décennies, et les études menées sur le sujet sont souvent critiquées pour leurs méthodologies défaillantes.

La vaste recherche menée par le généticien Andrea Ganna et ses collègues de l’Institut Broad (associé au MIT et à l’Université Harvard) auprès de plus de 490 000 hommes et femmes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suède a révélé ces quatre variantes génétiques qui apparaissent plus souvent chez les personnes qui ont indiqué dans les questionnaires qu'elles avaient eu des comportements non hétérosexuels, y compris celles qui ne s'identifient pas comme gaies.

Deux des variantes étaient spécifiques au choix du partenaire sexuel de l'homme. Les deux autres influencent le choix du partenaire sexuel, tant pour les hommes que pour les femmes.

Un domaine d’étude controversé

Si certains scientifiques saluent ces résultats comme une étape prudente, mais significative dans la compréhension du rôle des gènes dans la sexualité humaine, d'autres s'interrogent sur l’intérêt et le bien-fondé de tels travaux.

Le saviez-vous? La plupart des études génétiques précédentes menées sur l'orientation sexuelle reposent sur des participants bénévoles. Or, des personnes qui offrent de participer à une étude sans être choisies au hasard peuvent ne pas refléter la population générale.

Quoi qu’il en soit, l’état des connaissances actuelles tend à montrer que les différences d'ADN n'expliquent que 8 % à 12 % de l’héritabilité des comportements non hétérosexuels.

« Il n'y a pas de gènes gais », a expliqué Andrea Ganna, qui a présenté ses conclusions lors de la réunion annuelle de l'American Society of Human Genetics.

La « non-hétérosexualité serait influencée par plusieurs facteurs génétiques aux effets limités », a affirmé le chercheur.

Les présents travaux

Pour réussir à identifier les quatre variantes génétiques, les auteurs de l’étude ont examiné les données recueillies auprès de centaines de milliers de personnes qui ont fourni des renseignements génétiques et comportementaux à deux groupes d’enquêtes génétiques, le britannique Biobank et l’américain 23andMe.

Les chercheurs ont analysé les marqueurs d'ADN de personnes qui ont répondu oui ou non à une question relative au comportement non hétérosexuel. Au total, 450 939 personnes ont déclaré que leurs relations sexuelles avaient été exclusivement hétérosexuelles, et 26 890 personnes ont déclaré au moins une expérience homosexuelle.

Andrea Ganna reconnaît que l’expression « comportement non hétérosexuel » utilisée dans l’étude englobe un large éventail d'expériences sexuelles, qui vont des personnes qui se livrent exclusivement à des comportements homosexuels à celles qui ont pu expérimenter une ou deux fois.

L’équipe de M. Ganna a ensuite effectué une étude d'association à l'échelle du génome (GWAS) dans le cadre de laquelle ils ont cherché des variations spécifiques de l'ADN qui étaient plus fréquentes chez les personnes ayant déclaré au moins une expérience sexuelle homosexuelle. C’est ainsi qu’elle a identifié quatre variantes sur les chromosomes 7, 11, 12 et 15.

L’une d’elles, observée sur le chromosome 15, a déjà été associée au risque permis de calvitie masculine. La variante du chromosome 11 se trouve dans une région riche en récepteurs olfactifs. L'odorat joue un rôle important dans l'attraction sexuelle.

Le saviez-vous? En 1993, une étude beaucoup plus petite avait suggéré qu'un fragment d'ADN sur le chromosome X était lié à une homosexualité héréditaire. Les présents travaux n’ont pas permis de confirmer ce lien.

Les quatre variantes génétiques nouvellement identifiées présentaient aussi une corrélation avec certains troubles de l'humeur et de la santé mentale. Les hommes et les femmes présentant ces variantes étant plus susceptibles d'avoir souffert d'un trouble dépressif majeur et de schizophrénie, et les femmes étaient plus susceptibles de présenter un trouble bipolaire.

Les chercheurs insistent sur le fait que ces résultats ne doivent pas être interprétés comme signifiant que les variantes sont à l'origine de ces troubles. Selon eux, c'est peut-être parce que les personnes qui adoptent un comportement non hétérosexuel sont plus susceptibles d'être victimes de discrimination et de souffrir de dépression.

En outre, la corrélation avec la schizophrénie et les comportements à risque était plus prononcée chez les participants de la banque génétique britannique, qui ont tendance à être plus âgés que ceux du groupe 23andMe. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les générations plus âgées ont été confrontées à plus de discrimination que les générations plus jeunes.

M. Ganna souligne aussi que l'environnement joue probablement un rôle important dans la corrélation entre ces caractéristiques et l'orientation sexuelle.

Reste que les chercheurs, dont les travaux seront prochainement publiés dans le magazine Science, n'ont pas encore établi de lien entre ces variantes génétiques et des gènes. Ils ne savent pas si elles se situent dans des portions codantes ou non de l'ADN.

La prochaine étape est, selon M. Ganna, de déterminer exactement le rôle de ces régions d'ADN, ce qui ne sera pas une mince tâche.

Une chose est certaine, l’identification de ces variantes génétiques ne peut pas permettre de prédire de façon fiable l'orientation sexuelle d'une personne. « Il n'y a vraiment pas de pouvoir prédictif », conclut-il.