Le plan de la compagnie comprend l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’usine de Thunder Bay et l’augmentation de la capacité de production.

Résolu exploite de nombreux établissements dans la région et nous nous sommes engagés à investir dans nos installations afin d'assurer leur rentabilité et leur compétitivité à long terme , a commenté Yves Laflamme, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu.

Les installations de la compagnie Produits forestiers Résolu à Thunder Bay. Photo : CBC/Jeff Walters

Parmi les autres projets, la chaîne de rabotage de la scierie située sur le territoire de la Première Nation de Fort William sera modernisée.

Le partenariat entre la Première Nation de Fort William et Résolu est un modèle de collaboration entre une communauté autochtone et une entreprise qui procurera des avantages à long terme aux deux parties. Peter Collins, chef de la Première Nation de Fort William

Résolu a également annoncé un partenariat avec le Collège Confederation pour la formation des futurs travailleurs.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Jeff Yurek, ont assisté à la conférence de presse.

La province ne participe toutefois pas à l’investissement, l’argent provenant entièrement de Produits forestiers Résolu.

M. Ford a par ailleurs été accueilli par des manifestants à Thunder Bay.

Des citoyens de Thunder Bay se sont donnés rendez-vous près de l'usine. Des élus et des candidats défaits aux élections municipales étaient sur place. Photo : Lori Paras/Facebook

À l’extérieur de l'usine, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées malgré la pluie pour montrer leur opposition au gouvernement Ford sur de nombreux enjeux, dont l’annulation du projet pilote sur le revenu minimum garanti, les relations avec les Autochtones et les changements climatiques.