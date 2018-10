Voici quelques-unes des 18 questions posées aux Ottaviens : à quel point appuyez-vous la vente de cannabis à usage récréatif dans des magasins de détail à Ottawa ou vous y opposez-vous? Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes d'accord pour que des magasins de détail vendent du cannabis à usage récréatif à Ottawa? Selon vous, quelles heures sont appropriées pour la vente de cannabis en magasin?

D'autres sujets sont aussi abordés, toujours en lien avec la possible ouverture d'établissements de vente au détail : la sécurité aux abords des magasins de détail, l'odeur du cannabis, la protection de la vie privée, l'impact sur l'économie et la création d'emplois.

Les municipalités ontariennes ont jusqu’au 22 janvier 2019 pour décider si elles veulent ou non autoriser l’exploitation d’établissements de vente au détail sur leur territoire. D’ici là, les consommateurs de cannabis doivent faire leurs achats sur le site web de la Société ontarienne du cannabis (OCS).

Les résidents ont jusqu'au 7 novembre pour remplir le sondage.