Un texte de Jean-Loup Doudard et Justine Cohendet

À compter du 1er novembre, il n’y aura plus de services de Greyhound entre Sudbury et Thunder Bay.

Le transporteur américain met fin à tous ses trajets en Ontario et dans l’Ouest canadien, parce qu’il ne les juge plus rentables en raison de la baisse de l’achalandage depuis quelques années.

Pour les habitants des communautés isolées du nord du lac Supérieur, il devient de plus en plus difficile de se déplacer.

Or, ces villages hébergent des personnes qui ont besoin de soins spécialisés uniquement disponibles à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux, à Thunder Bay ou Sault-Ste-Marie.

L'Hôpital McCausland à Terrace Bay, Ontario. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard / Justine Cohendet

À Terrace Bay par exemple, plus de la moitié des 1600 habitants ont plus de 50 ans. Bon nombre d’entre eux ne peuvent plus conduire ni compter sur leurs enfants, partis travailler dans les grandes villes.

L’Hôpital McCausland envoyait autrefois ces patients par autocar Greyhound, mais n’utilise plus ce service depuis que le transporteur a réduit la fréquence des trajets d'autocars de trois à un par jour.

Carol Huard, infirmière en chef, Hôpital McCausland à Terrace Bay Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard / Justine Cohendet

Nous avons dû nous adapter et trouver d’autres moyens d’envoyer des gens à Thunder Bay, car c’est là que se trouve la majorité des spécialistes. Carol Huard, infirmière en chef, Hôpital McCausland à Terrace Bay

Nous avons une navette payante pour les personnes âgées. Ça fait l’aller-retour en une journée ou bien ça les amène là-bas un jour, et ça les ramène le jour d’après , dit-elle.

Les résidents des municipalités qui ne bénéficient pas du service de navette pour les aînés prenaient jusqu’ici les autocars de Greyhound.

Tracy Jackson, une résidente de Marathon, a dû organiser un voyage en autocar afin qu’un homme puisse rejoindre son père, qui suivait un traitement de chimiothérapie à Thunder Bay.

Tracy Jackson, une résidente de Marathon. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard / Justine Cohendet

Je ne crois pas que [le départ de Greyhound] soit une bonne chose pour les gens de Marathon, car ils dépendent de cet autocar pour se rendre à Thunder Bay. Tracy Jackson, résidente de Marathon

À Wawa, certains résidents se sont déjà tournés vers les réseaux sociaux pour pallier le manque de transport public.

Il y a toujours des gens qui mettent sur Facebook : “Je cherche un transport pour Sault-Ste-Marie”. Facebook, c’est bien, parce que si tu connais la personne ou tu veux l'aider, tu l'amèneras à Sault-Ste-Marie. Barbara Leschishin, résidente de Wawa

Le départ de Greyhound inquiète d’autant plus que les offres de transport en commun se sont amenuisées au fil des années. Impuissants, les résidents ont vu leurs options disparaître.

Le train passager de VIA Rail ne passe plus dans les communautés du lac Supérieur depuis plusieurs décennies et les petits aéroports municipaux ne servent plus que pour les vols privés.