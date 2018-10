Le docteur Scott Milligan a remis sa lettre de démission le 17 octobre et sa dernière journée de travail sera le 31 janvier 2019. Il a décliné les demandes d’entrevue des médias et n’a pas non plus indiqué si son départ est lié à la pénurie de psychiatres au Cap-Breton.

Nous comptons actuellement cinq psychiatres faisant le travail qu’accomplissaient auparavant une quinzaine de médecins et c’est extrêmement difficile , précise la présidente d’une association de médecins du Cap-Breton, la docteure Margaret Fraser.

Commentaires dans le passé

Même s’il n’a pas parlé aux médias, Scott Milligan a exprimé dans le passé son opinion sur la pénurie de psychiatres au Cap-Breton. Le 30 octobre 2017, le docteur Faisal Rahman et lui ont envoyé une note de service à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse pour lui demander de régler le problème.

Notre contingent devrait être de 16 psychiatres : on compte actuellement sept psychiatres pour adultes et un psychiatre à temps partiel pour les enfants et les adolescents , écrivent-ils dans une note que le Nouveau Parti démocratique provincial a rendue publique. Pour placer ces données en perspective, il y a environ 122 psychiatres à Halifax. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Si les autorités ne trouvent personne pour remplacer le docteur Milligan, le Cap-Breton ne comptera à son départ que quatre psychiatres. Aucun d’entre eux ne s’occupe exclusivement de la santé des enfants et des adolescents.

En avril, une psychiatre de l’Hôpital régional du Cap-Breton a dénoncé les disparités salariales entre les régions rurales et la capitale provinciale. La Dre Yvonne Libbus soulignait que les psychiatres de la région d’Halifax ont des tâches plus légères, mais gagnent quand même 55 000 $ de plus que leurs collègues des régions.

Mesures provinciales

À la mi-août, le ministère de la Santé et du Bien-être a annoncé des mesures incitatives pour retenir les spécialistes au Cap-Breton et dans d’autres régions et pour en attirer des nouveaux. Ces mesures ont permis d’attirer des médecins suppléants pour une brève période. Mais deux mois plus tard, le problème persiste.

Cet été, le gouvernement provincial a commencé à offrir une prime de 30 000 $ aux psychiatres qui décident de pratiquer à l’extérieur de la région d’Halifax. Il a aussi annoncé d’autres avantages financiers pour les médecins suppléants provenant des régions mieux pourvues.

Un autre coup dur pour la région

Plus tôt cette année, le gouvernement a dû envoyer des enfants et des adolescents du Cap-Breton au Centre de santé IWK, d’Halifax, parce qu’il n’y avait aucun lit disponible dans la région et parce que le seul psychiatre pour enfant avait quitté son poste.

Le directeur des services psychiatriques pour la province, le Dr Andrew Harris, affirme que le départ de Scott Milligan est un autre coup dur pour la région. Mais il affirme que les mesures incitatives commencent à prouver leur efficacité. Cinq psychiatres de la Nouvelle-Écosse continentale ont donné un coup de pouce à leurs collègues du Cap-Breton au cours des derniers mois et au moins un spécialiste considère s’y établir.