Les personnes élues sont Jérôme Melançon (37 voix), Michael Akinpelu (37 voix), Willy Lusanga (31 voix), Janice Murphy (30 voix) et Alexandre Chartier (29 voix). Elles représenteront les parents des pavillons primaire et secondaire de l’École Monseigneur de Laval et de l’École du Parc de Regina.

M.Akinpelu est professeur en didactique du français en milieu non francophone et M.Melançon est professeur de philosophie, tous deux travaillant à l’Université de Regina. M.Lusanga est un ancien enseignant dans des écoles francophones.

Les deux autres élus, M. Chartier et Mme Murphy sont respectivement directeur de la Société historique et partenaire principale au sein des ressources humaines de Financement agricole Canada.

Le candidat El Bahlouli Yassine a terminé au sixième rang avec 21 voix et n’a donc pas été élu.

Quarante-neuf personnes ont voté et aucun bulletin n’a été rejeté ou contesté. Le président du conseil d'école sera nommé lors d'une rencontre ultérieure.