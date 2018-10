Un peu plus 216 000 bulletins ont été déposés lors des élections municipales mercredi selon un communiqué de la ville de Winnipeg. Cela représente un taux de participation de 42,33 % et 20 000 votants de moins que lors du dernier scrutin.

En comparaison, plus tôt cette semaine à Vancouver, le taux de participation aux élections municipales a été encore plus faible avec 39,36 %

Selon le site Internet de la Ville de Winnipeg, la dernière fois que le taux de participation a été aussi bas était lors des élections municipales de 2006, lorsque seulement 38,2 % des citoyens autorisés à voter ont exercé ce droit.

Plus de 235 000 Winnipegois se sont prononcés en 2014, avec un taux de participation de 50,23 % et il s'agit du plus grand nombre de votes prononcés lors d'une élection municipale à Winnipeg, selon le résultat officiel des élections de 2014 publié par la Ville.

En 2010, 213 321 Winnipegois avaient voté soit un taux de participation de 47,1 % toujours selon les résultats officiels de ces élections.

« Ces gens ont de la difficulté, beaucoup plus qu'aux élections fédérales ou provinciales, à savoir quels sont les enjeux, pour qui ils doivent voter, et quels sont les liens qui existent entre ce que le maire propose et ce que les conseillers proposent. Est-ce que c'est la même chose ou quelque chose de complètement différent? », analyse Caroline Andrew, directrice du Centre d'études en gouvernance à l'Université d'Ottawa.

Elle souligne qu'il n'est pas toujours facile de s'informer sur les candidats.

« Très souvent les informations qu'on nous donne ne sont pas utiles. C'est un bon père de famille, une bonne mère de famille, il agit au sein de sa communauté, mais on ne sait pas du tout ce qu'il veut faire », ajoute Caroline Andrew.

Elle défend en revanche l'importance du vote au sein des municipalités.

« C'est très important pour les municipalités car il s'agit de services de base qui font une différence dans la vie quotidienne des gens », rappelle-t-elle.

Une Winnipégoise, Caroline Rowe rencontrée dans le centre commercial situé sous l'intersection Portage et Main reconnait ne pas avoir voté mercredi. Elle avoue avoir pourtant voté en 2014.

« Je n'ai pas fait vraiment fait attention aux candidats ni à leur programme, je n'ai pas suivi la campagne, j'avais d'autres priorités dans ma vie. »

Malgré le faible taux de participation, un nombre record d'électeurs s'est rendu en avance aux urnes cette année, a déclaré la Ville.

Elle indique qu'environ 39 500 électeurs ont participé au vote par anticipation. Cela représente une augmentation de 30 % par rapport aux dernières élections municipales qui avaient vu 30 619 personnes voter par anticipation.